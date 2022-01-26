Mazda CX-5 10'uncu Yaşını Kutluyor!

Dünyadaki otomotiv trendlerine yön veren başarılı modellerden Mazda CX-5, geride bıraktığı 10 yılda önemli başarılara imza attı. Mazda'nın yeni tasarım felsefesini ifade eden Kodo tasarım dilinin ilk elçileri, Shinari ve Minagi konseptleri, ilk kez 2010 yılında tanıtılırken, CX-5'in ön gösterimi niteliğindeki Minagi'nin hemen ardından ilk nesil CX-5, 2011 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dikkatleri üzerine çekti. Sayısız ödülün sahibi CX-5 ile ilgili olarak konuşan ve ilk nesil CX-5'in tasarımını gerçekleştiren Mazda Tasarım Departmanı Genel Müdürü Masashi Nakayama, "Dünya çapında çok çekici bir SUV yaratmak gerçekten zorlu bir işti. Ancak birbirinin zıttı olan tasarım öğelerini, bir kompakt SUV'da olmasını istediğimiz sportif bileşenlerle harmanlayarak CX-5 segmenti olarak hatırlanacak bir otomobil yaratmayı hedefledik." dedi.

2017 yılında yollarla buluşan ikinci nesil Mazda CX-5 ise tasarım, teknoloji ve kalite anlamında premium sınıfta yeni bir referans noktası oldu. İlk nesil CX-5'in anahtar kelimeleri olan "sportiflik" ve "yüksek kaliteli iç mekan" hususlarını temel alarak ikinci nesli geliştirdiklerine dikkat çeken Baş Tasarımcı Shinichi Isayama, ikinci nesilde de tasarımın bir duygusal değeri olduğunu ve Mazda sahipleri tarafından bu duygunun hissedildiğini, otomobilin bu sebeple çok sevildiğini söyledi ve ekledi: "Böyle bir otomobilin tasarım ve geliştirme süreçlerinde rol alma şansı yakaladığım için inanılmaz gururluyum."

100'den fazla ödülün sahibi, Mazda'nın en çok satan modeli

Lansmanının gerçekleştirildiği ilk yıl başlı başına tam 45 ödül alan ve 10 yılda 100'den fazla ödül kazanan Mazda CX-5, 2012 yılından bu yana her yıl ABD'li enstitü Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)'nin en yüksek güvenlik derecelendirmesi olan TOP SAFETY PICK+ unvanına layık görülüyor. Dayanıklılığı ile de göz dolduran SUV, Şili'den Vietnama, Norveç'e kadar birçok zorlu coğrafi koşulda test edilirken, Sibirya'daki dünyanın en eski ve en derin gölü olan Baykal Gölü'nü geçebilen ilk otomobil olma özelliğini de taşıyor.

2022'de CX-5'e bir dizi teknoloji dopingi geldi

Geçtiğimiz yılın sonunda gerçekleştirilen yeni güncellemelerle far teknolojisi ve tasarımı yenilenerek güçlü bir imza etkisi yaratan yeni Mazda CX-5; Power Sense, Power Sense Sport ve Power Sense Plus donanım paketleriyle yılın ikinci çeyreğinde ülkemizde de satışa sunulacak. Yeni CX-5'te, bir dizi yenilikçi i-Activsense güvenlik asistanları görev alacak. Yeni CTS teknolojisi sayesinde sıkışık trafikte gaz, fren ve direksiyon kontrolünü sürücüden alarak daha huzurlu bir sürüş deneyimi sunacak kompakt SUV'da, tek dokunuşla farklı sürüş modlarına geçiş imkanı veren Mi-Drive sistemi de kullanıma sunulacak.