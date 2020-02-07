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Škoda, Octavia RS iV ile performansını artırıyor

ŠKODA, tamamen yeni OCTAVIA RS iV modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Yayınlanan üç resmi tasarım eskizi, dördüncü nesil OCTAVIA’nın performans odaklı versiyonunun detaylarını ortaya koyuyor.

Škoda, Octavia RS iV ile performansını artırıyor

ŠKODA, tamamen yeni OCTAVIA RS iV modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Yayınlanan üç resmi tasarım eskizi, dördüncü nesil OCTAVIA’nın performans odaklı versiyonunun detaylarını ortaya koyuyor.

07 Şubat 2020 Cuma 15:26
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Škoda, Octavia RS iV ile performansını artırıyor

ŠKODA’nın yeni OCTAVIA modelinin RS versiyonunda yine modele özgü siyah detaylar bulunacak. Önceki nesle göre biraz daha büyüyen OCTAVIA RS, sportif kimliğini modelin zarif çizgileriyle buluşturacak.

Bununla birlikte bir ŠKODA RS modelinde ilk kez şarjlı hibrit güç ünitesi kullanılacak. OCTAVIA RS iV modeli, aile dostu pratikliği ve spor otomobil performansını yüksek verimlilikle birlikte sunacak.

ŠKODA, ilk OCTAVIA RS’in tanıtılmasının üzerinden geçen 20 yılın ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Önemli bir hayran kitlesine sahip model, her geçen yıl daha popüler olmayı başardı. Avrupa kıtasının kilit noktalarından olan Almanya, İngiltere ve İsviçre gibi pazarlarda satılan her beş OCTAVIA’dan biri RS olarak satıldı.

Şarjlı hibrit OCTAVIA RS iV ise, modelin iddiasını daha ileriye taşıyacak. Toplam 245 HP’lik güce sahip olacak OCTAVIA RS iV yüksek performans, üstün yakıt ekonomisi ve düşük CO2 emisyonu salımı sunacak.

ŠKODA’nın paylaştığı eskizlerle OCTAVIA RS iV’nin, coupe tarzı sedan ve COMBI station karoserlerle geleceğini ortaya koydu. Yeni OCTAVIA RS’in dikkat çekici özellikleri arasında siyah ızgara, sportif ön tamponlar, büyük hava girişleri, büyük jantlar, difüzörler ve arka spoyler bulunuyor. OCTAVIA RS iV, ilk kez Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

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