ŠKODA KODIAQ, Yenilenen Yüzüyle Şimdi Daha da İddialı

ŠKODA markasının temel değerleri olan geniş iç hacim, zengin donanım seviyeleri, yüksek fiyat/performans oranı ve yüksek kalite gibi değerleri SUV segmentiyle buluşturan KODIAQ, yenilenen haliyle daha iddialı oldu. Yeni KODIAQ, daha dikkat çekici tasarımıyla birlikte daha yeni teknolojik özellikler de sunacak.

Yeni görünüm ve yeni teknolojiler

Markanın tasarım dilinin evrimleşmesini temsil eden yenilenen KODIAQ daha duygusal ve kendinden emin bir tasarımla öne çıkıyor. Güncellenen donanım seçenekleriyle KODIAQ, önde ve arkada alüminyum efekte sahip tasarım unsurlarıyla donatıldı. Bu tasarımla aracın gücü ve off-road tarzı daha fazla vurgulanacak.

KODIAQ’ın yeniden tasarlanan ön bölümünde, yükseltilen kaput ve yeni ŠKODA ön panjuru aracın cesur duruşunu daha da güçlendiriyor. Bu büyük SUV modelinde LED farlar standart olarak sunulurken FULL LED ön far grubu Matrix özellikli sunulmaya başlanacak. Daha dar ön farlar, KODIAQ’ın şık tasarımının karakteristik bir unsuru olarak öne çıkıyor.

Yeni alaşım jantlar aracın dinamik duruşunu ve çekiciliğini artırırken yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, yeni parlak siyah arka spoyler ve arka camların yanlarındaki kanatçıklar KODIAQ’ın hava sürtünmesini azaltıyor ve CO2 emisyonunun azaltılmasına katkı sağlıyor.

Yenilenen arka tasarımda üçüncü fren lambası spoyler ile entegre edilirken arka cam biraz daha dar tasarlandı. Bu sayede SUV’un dinamik görünümü güçlendirilirken stop lamba grubu da daha ince ve keskin bir tasarımla üretildi. Arka lambalar kristal tasarımıyla dikkat çekerken ve ŠKODA’ya özgü C şekli de her zamanki yerini aldı.

Yenilenen kabinde daha yüksek konfor

ŠKODA, KODIAQ’ın halihazıda yüksek konfora ve kaliteye sahip kabinini daha da geliştirmeyi başardı. Yeni dekoratif şeritler, kontrast yaratan ek dikiş detayları ve geliştirilmiş LED ambiyans aydınlatma özellikleriyle birlikte iç mekanda his ve görünüm yeni bir boyuta taşındı.

Daha fazla konfor arayanlar için ergonomik, perfore derili elektrikli ayarlanabilen havalandırmalı ve masaj özellikli koltuklar da tercih edebilecek. Bununla birlikte opsiyonel olarak alınabilen çevreci Eco koltuklar, vegan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yüksek kaliteli koltuk kılıflarına sahip. Ayrıca mevcut durumdakine paralel şekilde KODIAQ, isteğe bağlı 7 koltuk seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.

Teknolojik özellikleriyle dikkat çeken KODIAQ’da dokunmatik ekran donanıma göre 8 inç veya 9.2 inç olarak alınıyor. Kablosuz SmartLink teknolojisi, Android Auto, Apple CarPlay ve MirrorLink ile akıllı telefonlar KODIAQ ile kolayca eşleştirilebiliyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra mobil cihazlar modern USB-C girişleriyle bağlanabiliyor ve şarj edilebiliyor. İç bölümün sunduğu yüksek teknoloji seviyesini görsel olarak tamamlayan Dijital Gösterge Paneli ise farklı ara yüzlerin tercih edilebilmesiyle kişiselleştirmeye imkan tanıyacak. Ek güvenlik özellikleriyle de dikkat çeken KODIAQ’da Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Geri Manevra Uyarı Asistanı gibi pek çok aktif güvenlik destek sistemi sunuluyor.

En modern motorlar yenilenen KODIAQ’da

ŠKODA KODIAQ’ın modern motorları, en güncel ve daha da verimli hale getirilen EVO ailesi güç ünitelerinden geliyor. İki dizel ve üç benzinli motor seçeneğine sahip KODIAQ’da güç aralığı 150 HP’den 245 HP’ye uzanıyor. Ülkemizde giriş seviyesi olarak sunulacak 1.5 TSI 150 HP motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. Ürün gamının en üst seviyesini ise 2.0 TSI 245 PS kombinasyonuyla RS versiyonu temsil edecek.

KODIAQ RS’in performansı da artırıldı

ŠKODA’nın RS ailesinin üyesi olan KODIAQ RS de daha yüksek performans sunacak şekilde yenilendi. Yeni 2.0 TSI EVO benzinli motor, yerine geldiği 2.0 TDI 240 HP motora kıyasla 5 HP daha fazla güç sunuyor. Siyah gövde detayları, aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni 20 inç Sagitarius alaşım jantlar ile bu sportif KODIAQ modeli, ilk bakışta ŠKODA RS ürün ailesine ait olduğunu belli ediyor. KODIAQ RS’te LED Matrix farlar standart olarak sunulurken içeride ise siyah Suedia spor koltuklar, kırmızı dikişlerle birlikte eşsiz bir atmosfer yaratıyor. İçeride kullanılan siyah elmas dikişli kapı panelleri sportiflik hissini destekliyor.

Yeniden tasarlanan altıgen ŠKODA ön panjuru, siyah cam çerçeveleri ve tavan rayları, RS’e özgü tamponlar yeni KODIAQ RS’in farkını ortaya koyuyor.

Tüm dünyadan KODIAQ’a büyük talep var

2016 yılında ŠKODA’nın büyük başarıya ulaşan SUV atağını başlatan KODIAQ, duygusal tasarımı, yüksek kalitedeki işçiliği, geniş iç hacmi ve konforuyla tüm dünyada benzersiz bir ün yakaladı. Tüketicilerin ve otomotiv uzmanlarının takdirini kazanan model, 600 bin adedin üzerinde satışla birlikte kısa zamanda başarısını kanıtladı.

Tüm dünyadan gelen yoğun ilgiyle birlikte gerçek bir global model haline gelen KODIAQ’ın üretimi, ŠKODA’nın Çek Cumhuriyeti’ndeki Kvasiny fabrikasının yanında Çin, Hindistan ve Rusya’da da gerçekleştiriliyor. Ülkemize yalnızca Kvasiny fabrikasından tedarik edilecek olan KODIAQ, şu anda global olarak 60 civarında pazarda satışa sunuluyor.

2019 ve 2020 yıllarını segmentinde lider olarak tamamlayan KODIAQ, markanın D-SUV segmentindeki başarısını artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.