Kia’dan yıl sonuna özel fırsatlar

Şehrin güçlü üçlüsü Stonic, Picanto, Rio modellerini ise 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz ile satışa sunuyor.

Kia, 2021’nin son ayında da otomobilseverleri sevindirecek kampanyalarına devam ediyor. Aralık ayına özel olarak Kia; Sportage, Stonic, Rio ve Picanto modellerini yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuyor.

Yeni yılı SUV’un iddialı oyuncusu Sportage ile karşılayın

Kia’nın performans, konfor ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, C sınıfı iddialı SUV modeli Sportage, yıl sonuna özel kampanyasıyla yılı iddialı bitiriyor.

Kampanya kapsamında dizel otomatik Sportage’lar 150 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni yıla yeni bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyor.

Yeni yıl rotanızı Stonic, Picanto ve Rio ile çizin

Kia’nın aralık ayına özel hazırladığı kampanyalar kapsamında, markanın B SUV segmentinde ikonik tasarımıyla dikkat çeken, Reddot ve iF tasarım ödülleri sahibi Stonic modeli 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile sürüş konforu arayanları bekliyor.

A segmentinin vazgeçilmezi, sportifliğiyle yollarda keyif dolu anlar yaşatan Kia Picanto ve sınıfının en ferah kabinine, yüksek bagaj kapasitesine sahip Kia Rio; 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile yeni yılı yeni aracıyla karşılamak isteyenleri bekliyor.