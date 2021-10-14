Ford, heyecan verici Yeni Ford Focus’u tanıttı

Yeni Ford Focus, müşterilere etkileyici bir tasarım dili sunarken daha konforlu, etkileşimli ve sınıfının lideri sürüş deneyimi yaşatıyor.

48 volt elektrikli EcoBoost Hibrit motor, yeni yedi vitesli Powershift otomatik şanzımanla kullanımı daha rafine ve keyifli hale getirirken yakıt verimliliğini de artırıyor.1

Sunulan yeni nesil teknolojiler arasında 13,2 inç ekrana sahip, SYNC 4 akıllı iletişim ve eğlence sistemi ve Ford Dinamik LED Ön Far Sistemleri yer alıyor.

KÖLN, Almanya, 14 Ekim 2021 – Ford'un "insan odaklı" tasarım felsefesinin yeni yorumuyla Focus'un dış tasarımına daha fazla güven ve cesaret getirilirken Titanium, ST-Line ve Active versiyonları daha belirgin bir yaklaşımla geliştirildi. Her versiyon kendi kişiliğini ifade eden benzersiz stil detayları ve artan teknik özellikler sunuyor. Yeni Ford Focus, genişletilmiş Vignale paketiyle de mükemmel lüks ve seçkin tasarım detayları sunuluyor.

Yeni Focus, Ford'un yeni nesil SYNC 4 teknolojisini şimdi daha çok müşteriyle tanıştırıyor. Segmentinin en büyüğü2 yeni bir 13,2 inç yatay dijital ekranla desteklenen SYNC 4, kapsamlı sürüş ve konfor özellikleriyle kullanımı kolaylaştırmak için tasarlanan sezgisel bir ara yüz içeriyor.

Focus’ta ilk kez sunulan ileri sürücü destek teknolojileri arasında Kör Nokta Asistanı3 yer alıyor. Arkadan yaklaşan araçlar için sürücünün kör noktasını takip eden asistan, çarpışma olasılığı algılarsa sürücüyü uyarmak ve şerit değiştirme manevrasından caydırmak için ters yönde direksiyon hareketi uygulayabiliyor.

Yeni Focus, yakıt tasarrufu sağlayan EcoBoost Hibrit 48 volt motor ve 155 PS'ye kadar güce sahip otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Yedi vitesli, çift debriyajlı Powershift otomatik şanzıman, özellikle şehirlerde dur-kalk trafikte sürüşü kolaylaştırırken Focus’un bilinen sürüş keyfine hibrit güç aktarma sisteminin elektrik destekli performansıyla katkıda bulunuyor.

Ford ayrıca, yeni Focus’un SW (station wagon) versiyonunun yük hacmini 1,653 litreye4 yükselterek pratik kullanımı geliştiriyor. Müşteri geri bildirimlerine yanıt olarak yeni bir ıslak alan, kolay temizlenen paspas ve yan yüzeyler ile yük alanının basit ve etkin bir şekilde düzenlenmesi için bir dikey ayraç sunuluyor. Ayrıca, geniş hacimli pratik bir beş kapılı hatchback seçeneği de bulunuyor.

Ford, ayrıca Ford Performance tarafından geliştirilen yeni Focus ST versiyonunu da tanıttı. Sportif yeni bir dış görünüm ve alaşımlı jant tasarımları, baş döndürücü Yeşil renk seçeneği ve kurum içinde geliştirilen yeni Performans Koltuklar içeren Focus ST’nin yüksek performanslı EcoBoost benzinli motor ile beş kapılı ve SW seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

Daha modern, daha yeni ve etkileyici tasarım

Yeni bir kaput tasarımı sayesinde ön tarafta yükseklik arttırılarak seri genelinde daha büyük görsel bir varlık sağlanırken, Ford’un “mavi oval” arması büyüyen üst ızgaranın ortasına taşınıyor.

Yeni LED farlar tüm yeni Focus modellerinde standart olarak sunulurken şimdi alt hattın daha sade ve zarif bir şekilde tasarlanmasına izin veren entegre sis farı içeriyor. Böylece amaca uygun, belirgin bir ışık imzası yaratılıyor. Beş kapılı ve SW modellerinde premium görünüm için daha koyu arka far camı yer alıyor. Üst seri LED arka farlar ise daha koyu bir orta bölüm ve göz alıcı ışık deseni ile yeni bir iç tasarıma sahip bulunuyor.

Her yeni Focus versiyonu kendine özgü kişiliğini yansıtan ve seri genelinde daha fazla farklılık yaratan üst ızgara ve panel tasarımlarıyla benzersiz tasarım detayları içeriyor. Trend X ve Titanium serilerinde güçlü yatay çubuklarıyla ayrışan, alt ızgaradan yukarıya doğru kıvrılan yan açıklıklarla uyumlu, parlak krom çerçeveli geniş bir üst ızgara yer alıyor. Titanium serisi ayrıca üst ızgara çubuklarında sıcak damgalı krom kaplama içeriyor.

Ford Performance esintili ST-Line versiyonun sportif karakteri, eşsiz orantıya sahip trapez üst ızgara kullanılarak sunulurken, daha geniş yan açıklıklar boyunca parlak siyah bal peteği yüzey ve daha derin bir alt ızgarayla destekleniyor. ST-Line modellerinde ayrıca yan paneller, arka difüzör ve gizli bir arka spoyler bulunuyor.

Maceracı ruhlu Active versiyon ise daha güçlü bir görünüm için SUV tasarım detaylarından ilham alıyor. Daha geniş bir üst ızgarada öne çıkan dikey hatlar yer alırken daha derin bir alt ızgara ve daha uzun yan açıklıklar, artan sürüş yüksekliğini ve siyah gövde kaplamasını tamamlıyor. Yeni Focus’ta genişletilmiş bir Vignale paketinin sunulması sayesinde Titanium, ST-Line ve Active modeller için lüks özellikler sağlanabiliyor. Vignale versiyonda, artırılmış donanım seviyeleri ve iç mekan tasarımının yanı sıra gövde rengi yerine üst ızgarada ve yan açıklıklarda saten kaplamalar ve özel alaşımlı jantlar gibi seçenekler bulunuyor. Yeni Focus serisinde beş yeni alaşımlı jant tasarımı sunuluyor.

Elektrikli performans: Güç ve yakıt verimliliği bir arada

Yeni Focus’un daha çok çeşitliğe sahip güç aktarma organları serisinde, 20 yıldan uzun süredir Focus'un cazibesinin önemli bir parçası olan, verimliliği, rafine stili ve bilinen sürüş keyfini yeni boyutlara taşıyan elektrikli seçenekler yer alıyor.

Şimdi daha fazla Focus sürücüsü, 5.2 l/100 km'den başlayan WLTP yakıt verimliliği sunan ve 117h/km'den başlayan CO 2 emisyonlu yedi vitesli Powershift otomatik şanzıman seçeneğinin tanıtılmasının ardından yeni Focus’un EcoBoost Hibrit motorlarının sağladığı yakıt verimliliği ve performanstan yararlanabilecek.1

Çift debriyajlı Powershift şanzıman, iki pedalla daha kolay sürüş deneyimi sunmanın yanı sıra kesintisiz hızlanma sağlarken, yumuşak ve hızlı vites değişimlerini, üçlü vites küçültme özelliğiyle de seri sollamayı mümkün kılıyor. Otomatik şanzıman ‘Spor Sürüş Modu’nda daha sportif tepkiler için daha düşük viteslerden yararlanıyor. Şanzıman ayrıca ST Line versiyonlarında standart olarak sportif direksiyon vitesleriyle sunuluyor ve böylece manuel vites seçimine imkan veriyor.

Powershift otomatik şanzıman, hibrit motoru optimum devirde tutarak ve Otomatik Başlat-Durdur özelliğiyle 12 km/saatin altında çalışmasına olanak vererek yakıt verimliliğini destekliyor.

Yeni Focus’un 125 PS ve 155 PS güç seçenekleri bulunan 48 volt hafif hibrit 1.0 litre EcoBoost Hibrit güç aktarma organı altı vitesli manuel şanzımanıyla 5.1 l/100 km'den başlayan WLTP yakıt verimliliği ve 115g/km CO 2 emisyon sağlıyor. Standart alternatörün yerini kayış tahrikli entegre marş/jeneratörün (BISG) aldığı hibrit güç aktarma organı normalde frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını ve özel bir lityum iyon batarya paketinde depolanmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir motor olarak da hareket edebilen BISG, aynı viteste daha uyumlu hızlanma için güç aktarma organından sağlanan toplam torku artırmak veya yakıt verimliliğini artırmak için motorun gerektirdiği iş miktarını azaltmak amacıyla tork desteği veriyor.

Yeni Focus ayrıca Ford'un 125 PS güç seçenekli 1.0 litre EcoBoost motoruyla da sunuluyor. Altı vitesli, manuel şanzımanlı bu motor, 5.1 l/100 km yakıt verimliliği ve 116 g/km CO 2 emisyon (WLTP) değeri sağlıyor.

Yeni Focus’ta Sürüş Modu teknolojileri de bulunuyor. Bu teknoloji sürücülerin gaz pedalı tepkilerini ayarlayabilen Normal, Spor ve Eko modları arasında seçim yapabilmesine olanak verirken Elektronik Destekli Direksiyon (EPAS) ve sürüş stiline uyum sağlayabilen otomatik şanzıman içeriyor. Active versiyonda, düşük yol tutuş koşullarında güveni artırmak için Islak/Kaygan Zemin modları ve bozulabilen zeminlerde ivmenin korunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış Kalın Kar / Kum modları sunuluyor.

Hayatı kolaylaştıran teknolojiler Yeni Ford Focus’ta

Yeni Focus, konforlu ve bağlantılı bir sürüş deneyimi için Ford'un en ileri konfor ve sürüş teknolojilerini kesintisiz bir şekilde entegre ediyor.

Yeni SYNC 4 iletişim ve eğlence sistemi, sürücülerin davranışlarından bilgi edinmek ve zaman içinde daha doğru öneriler ve arama sonuçları sunmak için gelişmiş bir makine öğrenimi algoritması kullanıyor.

SYNC 4, yeni bir 13,2 inç merkezi dokunmatik ekranla destekleniyor. Sistemin sezgisel ara yüzü de sürücülerin ihtiyaç duydukları uygulama, bilgi veya kontrole birkaç dokunuşla erişebilmesini sağlıyor. Yeni dokunmatik ekran, daha önce fiziksel düğmelerle çalıştırılan ısıtma ve havalandırma gibi işlevler için kontroller de içeriyor; böylece daha sade görünümlü bir orta konsol tasarımı ortaya çıkıyor. Sistem ayrıca Apple CarPlay ve Android AutoTM uyumlu ve kablosuz bağlanma özelliği sayesinde akıllı telefon işlevleri ile SYNC 4 arasında kesintisiz entegrasyonu mümkün kılıyor.

İleri aydınlatma teknolojileri arasında araç düşük hızlı bir manevra algıladığında daha iyi bir görüş için daha geniş hüzme düzenini etkinleştiren Manevra Işığı ve Otomatik Uzun Far Kontrolü3 entegre edilmiş standart tam LED ön farlar yer alıyor.3 Üst serilerde opsiyonel olarak sunulan Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi şu özellikleri içeriyor.

Yansıma Önleyici Uzun Farlar: Karşıdan gelen trafiği algılamak için ön kameradan yararlanır ve yoldaki diğer sürücülerin gözünü alabilecek ışınları engelleyerek “göz kamaştırmayan bir alan” yaratır.

Kamera Temelli Dinamik Farlar 3 : Yolu görmek ve yoldaki virajların içini aydınlatmak için ön kameradan yararlanır ve görüş alanını genişletir

Kötü Hava Farları 3 ; Yağışlı havalarda ön silecekler çalıştığında, daha iyi görüş için hüzme düzenini değiştirir

Trafik İşaretlerine Duyarlı Farlar3; Yol işaretlerini algılamak için ön kamerayı kullanır ve kavşaklarda bisikletlileri ve yayaları daha iyi görebilmek için hüzme düzenini ayarlar

Yeni Focus, sürücülerin özgüvenini artırmak ve sürüşü kolaylaştırmak için tasarlanan kapsamlı ileri sürücü destek teknolojileri paketini de zenginleştiriyor.

Kör Nokta Asistanı 3 arkadan yaklaşan araçlar için sürücünün kör noktalarını takip ederek Kör Nokta Bilgi Sisteminin işlevselliğini ileriye taşıyor. Ayrıca, sürücüyü uyarmak ve bir çarpışma olasılığı algılandığında şerit değiştirmekten vazgeçirmek için ters yönde direksiyon hareketi uygulayarak aracı tehlikeden uzaklaştırıyor. Sistem, saniyede 20 kez, arkada 28 metreye kadar mesafedeki araçlar için bitişik şeritleri tarıyor ve 65 km/saat ile 200 km/saat arasındaki hızlarda çalışıyor.

Yeni Kavşak Asistanı 3 paralel şeritlerde karşıdan gelen araçlarla çarpışma olasılıklarına karşı öndeki yolun izlenmesi için Focus'un ön kamerasını radarla birlikte kullanıyor. Sistem, yol işaretlerine veya diğer unsurlara ihtiyaç duymadan, ayrıca geceleri farlar açıkken çalışabiliyor.

Dur-Kalk ve Şerit Hizalama gibi özellikler içeren Adaptif Hız Kontrolü3 trafiğin stresini azaltmaya yardımcı oluyor. Aktif Frenleme özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı3 sürücülerin araçlar, yayalar ve bisikletlilerle çarpışmadan kaçınmasına veya darbeyi hafifletmeye yardımcı olurken Aktif Park Asistanı3 yalnızca bir düğmeyi basılı tutarak tam otomatik park manevralarını etkinleştirmek için vites seçimi, hızlanma ve frenleme işlemlerinin yapılmasını sağlıyor.

Yeni Focus modellerinde sunulan Arka Yolcu Uyarısı, yolculuğun başlangıcında arka kapılar açıldığında, arka koltukların kontrol edilmesini hatırlatarak sürücülerin araçta çocuk veya evcil hayvan bırakmamalarına yardımcı oluyor.

Focus SW her zamankinden daha pratik

Müşteri geri bildirimlerine yanıt olarak, yeni Focus SW yük alanına eklenen yenilikçi özellikler kullanıcılara pratiklik ve kolaylık sunuyor.

Yük alanı şimdi, daha önce yalnızca Vignale özellikli araçlarda kabin zemin döşemesi ve yer paspası olarak kullanılan yüksek kaliteli bir halıyla kaplı. Yandaki ilave bir file, yolculuk sırasında yük alanında serbestçe hareket edebilecek daha küçük eşyaları saklamak için ideal bir yer sunarken ikiz LED ışıklar, karanlık veya loş durumlarda daha net aydınlatma sağlıyor. Yük alanının ayarlanabilir tabanı, ortadaki menteşeli yapısıyla katlanarak 90 derecelik bir açıyla yerine sabitlenebiliyor ve eşyaları daha güvenli bir şekilde yerinde tutmak için iki ayrı alan oluşturuyor.

Yükleme alanında şimdi bir ıslak bölge de bulunuyor; bu bölgedeki astarlı zemin ıslak giysiler, dalış takımları ve şemsiyeler gibi eşyalara karşı su geçirmezlik sağlıyor. Su geçirmez astar, kolay boşaltma veya temizlik için alandan çıkarılabilirken zemin katlanmış olarak bagajın geri kalanından ayrılabiliyor, ıslak ve kuru bölgeler oluşturmak için dikey ayraçla bölünebiliyor.

Yeni Focus ST de ilk kez tanıtıldı

Ford, ayrıca hatchback ve SW gövde stilleriyle sunulan ve Ford Performance tarafından geliştirilen güçlü EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motor seçenekli yeni Focus ST'yi de ilk kez tanıttı.

Yeni Focus ST, yüksek performanslı karakterini daha da vurgulayan cesur bir dış görünüme sahip. Detaylar arasında bal peteği şekilli üst ve alt ön ızgaralar, geniş yan açıklıklar, yan paneller ile alt hat ve arka tavanda aerodinamik olarak optimize edilmiş spoyler yer alıyor. Yeni 18 inç alaşımlı jant standart, 19 inç jantlar ise isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Focus ST'nin iç mekanında Ford Performance mühendislerinin yüksek düzeyde destek ve konfor sağlamak için geliştirdiği yeni Performans Koltuklar bulunuyor. Önde gelen omurga sağlığı kuruluşu Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) (Daha Sağlıklı Sırtlar Kampanyası), koltuklara onay vermiş bulunuyor. Dört yönlü ayarlanabilir bel desteği de içeren on dört yönlü elektrikli koltuk ayarı, sürücülerin ideal sürüş pozisyonlarını bulmalarına yardımcı olurken standart koltuk ısıtması konforu artırıyor.

Yeni Focus ST’ye güç veren 2.3 litre EcoBoost benzinli motor 280 PS ve 420 Nm tork üretiyor ve gecikme önleme teknolojisine sahip ikiz kaydırmalı turbo şarj ile destekleniyor. Standart olarak sunulan altı vitesli manuel şanzıman, devir eşleştirme teknolojisine sahip olup isteğe bağlı olarak, X paketiyle daha yumuşak ve tutarlı vites küçültme sağlanabiliyor. Ayrıca vites değiştirme kollu yedi vitesli otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.

1 Ford Focus 125 PS 1.0-litre EcoBoost Hibrit - resmi homologasyonlu CO 2 emisyonu 116-149 g/km ve resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 5.1-6.6 l/100 km WLTP.

Ford Focus 155 PS 1.0-litre EcoBoost Hibrit - resmi homologasyonlu CO 2 emisyonu 115-143 g/km ve resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 5.1-6.3 l/100 km WLTP.

Ford Focus 100 PS 1.0-litre EcoBoost - resmi homologasyonlu CO 2 emisyonu 116-146 g/km ve resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 5.1-6.4 l/100 km WLTP.

Ford Focus 95 PS 1.5-litre EcoBlue – resmi homologasyonlu CO 2 emisyonu 106-126 g/km ve resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 4.0-4.8 l/100 km WLTP.

Ford Focus 120 PS 1.5-litre EcoBlue - resmi homologasyonlu CO 2 emisyonu 106-139 g/km ve resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 4.0-5.3 l/100 km WLTP.

Ford Focus ST 280 PS 2.3-litre EcoBoost - resmi homologasyonlu CO 2 emisyonu 180-189 g/km ve resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 7.8-8.3 l/100 km WLTP.

CO 2 emisyon salım ve yakıt verimliliği aralıkları farlı pazarlarda sunulan araç versiyonlarına göre değişebilir.

Beyan edilen WLTP yakıt/enerji tüketim, CO 2 emisyon salım ve elektrikli sürüş menzili değerleri, Avrupa Konseyi (EC) 715/2007 ve Avrupa Birliği (EU) 2017/1151 (son değişiklik tarihi) yönetmeliklerinin teknik gerekliliklerine ve spesifikasyonlarına göre belirlenmiştir. Uygulanan standart test prosedürleri, farklı araç tipleri ve farklı üreticiler arasında kıyaslama yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

2 Ford’un rakip segmentlerle ilgili analizlerine dayalıdır.

3 Sürücü destek özellikleri takviye amaçlıdır ve sürücünün dikkatinin, muhakemesinin ve araca kumanda etme gerekliliğinin yerini almaz.

4 Kargo ve yük kapasiteleri, ağırlık ve ağırlık dağılımıyla sınırlıdır.

5 Sürüş esnasında dikkatin dağılmaması gerekir. Olabildiğince sesle kumanda edilen sistemler tercih edilmeli, sürüş sırasında cep telefonu gibi cihazlar elde tutularak kullanılmamalıdır. Bazı özellikler, araç vitesteyken devre dışı bırakılabilir. Her özellik, tüm cep telefonlarıyla uyumlu olmayabilir.

6 Seçili akıllı telefon platformlarıyla uyumlu olan FordPass, indirilmesi gereken bir uygulamadır. Mesajlaşma ve veri tarifeleri geçerli olabilir. FordPass Connect, FordPass uygulaması ve ücretsiz sunulan Connected Service (Bağlantılı Hizmet) uzaktan özellikler için gereklidir (detaylı bilgi için FordPass kullanım koşullarına bakınız). Connected Service ve özellikleri Vodafone veya Vodafone ortağı mobil ağların varlığına tabidir. Gelişmekte olan teknolojiler/mobil ağlar/araç yetkinlikleri işlevleri sınırlayabilir ve bağlantılı özelliklerin çalışmasını engelleyebilir. Connected Service, Wi-Fi hotspot içermez.

7 Yasal olarak izin verilen bölgelerde.

8 Özelliklerin etkinleştirilmesi gerekebilir.