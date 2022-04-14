Dolandırıcıların yeni oyunu sahte 'HGS borcu' mesajları... Dikkatli olun!

Dolandırıcılar sahte HGS borcu mesajı göndererek kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalışıyor.

'Dolandırıcıların yeni oyunu ‘HGS borcu' içeren sahte mesajlar oldu'

Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen ‘HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz' mesajlarıyla tuzağa çekiliyor. SMS yoluyla gelen linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor.

Burada T.C. kimlik numarasını araç plakasını yazarak sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor. Uyanıkların tuzağına düşmeyen bazı kullanıcıların söz konusu tuzağı sosyal medyada paylaşarak bilinç oluşturulmasını sağladı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı kendilerine gönderilen sahte HGS mesajlarını paylaştı. İşte dolandırıcıların araç sahiplerine gönderdiği o SMS. Aman siz siz olun bu tuzağa düşmeyin.

HGS de dahil tüm Karayolları Geçiş İhlallerinizi ve Borcunuzu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhlalSorgulama/Sayfalar/Sorgulama adresli sayfasından PLAKA ve GÜVENLİK NUMARASI'nı girip altında OKUDUM ANLADIM yazan uyarı metnini okuyup, OKUDUM ANLADIM seçeneğini seçip sorgulayabilir, eğer varsa borcunuzu yine buradan güvenlice ödeyebilirsiniz.(haber 3)