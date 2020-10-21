Dilek Grup’a 40 adet Mercedes-Benz Atego teslim edildi

Hızlı tüketim malları sektöründe önde gelen markaların distribütörlüğünü yapan Dilek Grup, toplamda 1.500 adet, kamyon ve çekici anlamında da 150 adetlik araç filosunu 40 adet 2020 model Mercedes-Benz Atego ile genişletti. 1950’li yıllarda ticari hayatına başlayan ve 2011’de filosuna Mercedes-Benz marka kamyon ve çekiciler ekleyen Dilek Grup, yeni aldıkları 2020 model kamyonları gıda ürünlerinin nakliyesinde kullanacak. En son 2018 yılında toplam 20 adet olacak şekilde Mercedes-Benz Atego alımı yapan şirket, sahibi olduğu Mercedes-Benz araçlardan memnun olması, servis ağı genişliği, yedek parça bulunabilirliği ve ikinci el değeri sebebiyle tercihini bir kez daha “Yıldızlı Marka”dan yana kullandı. Dilek Grup’un 150 adet kamyon ve çekicisinin 50 adedi Mercedes-Benz markasını taşıyor. 2020’deki bu satın alım kapsamındaki toplam 40 aracın içerisinde farklı tiplerde Atego 1518 ve Atego 2124 bulunuyor.

Dilek Grup Genel Merkezi’ndeki teslimat töreninde Atego 2124 sergilenirken, araçlar Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel ve Koluman Motorlu Araçlar İstanbul Bayii Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil tarafından Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç ve Dilek Grup Filo Yöneticisi Yalçın Çelebi’ye teslim edildi.

(Soldan sağa): Koluman Motorlu Araçlar İstanbul Bayii Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil, Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, törende gerçekleştirdiği konuşmada; “2011 yılında Dilek Grup ile olan ilk işbirliğimiz, aradan geçen 9 yılda değişen ihtiyaçlara yönelik talep ettikleri özelliklerde araçları sağlayabilmemiz sayesinde süreklilik kazandı. Şirketin bünyesindeki kamyon ve çekicilerin önemli bir kısmının markamızdan oluşmasından dolayı memnuniyet duyarken yeni Atego araçlarımızın da bu anlamda Dilek Grup’a uğurlu gelmesini temenni ediyoruz. 2018 yılında teslimatını gerçekleştirdiğimiz 20 adet Atego’nun ardından bugün de 40 adet yeni Atego’yu teslim etmekten dolayı gururluyuz. Pandemi döneminde bir kez daha anladık ki, hayatın devam edebilmesi için lojistik ve elbette kamyonların dayanıklılığı büyük önem arz ediyor. Dilek Grup, önceden satın aldığı Mercedes-Benz markalı araçlarımızın sağladığı servis ağı genişliği, yedek parçaların kolaylıkla bulunabilmesi ve ikinci el değerini koruması gibi özellikleri sebebiyle yıldızımıza duyduğu memnuniyetini dile getirerek, yeni satın alım tercihini bir kez daha markamızdan yana kullandı. Dilek Grup’un değerli yöneticileri başta olmak üzere bu işbirliğinin gerçekleşmesinde emeği olan Koluman İstanbul bayiimize ve tüm ekibimize teşekkür ediyor, yeni kamyonların her iki şirkete de hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

(Soldan sağa): Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Koluman Motorlu Araçlar İstanbul Bayii Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil

Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç; “1950’li yıllarda ticari hayatına başlayan şirketimiz, hızlı tüketim malları sektöründe, önde gelen markaların distribütörlüğünü yapmaktadır. Bugün 80.000 metrekarelik depolama alanlarımız, 1.500 adetlik öz mal araç filomuz ve 1.900 çalışanımızla saygın markaların ürünlerini tüketiciler ile buluşturmak üzere, 75.000’den fazla noktaya dağıtım ve lojistik hizmeti sağlamaktayız. 2011 yılından günümüze Mercedes-Benz markalı kamyon ve çekicilerin kullanışlılığından, yaygın servis ağından, yedek parça bulunabilirliğinden ve elbette ikinci el değerinden memnun kaldığımız için filomuza 40 adet daha Atego’yu eklemeye karar verdik. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz gıda ürünlerinin nakliyesinde kullanacağımız Atego kamyonların şirketimiz bünyesine katılmasında emeği olan tüm Mercedes-Benz Türk ve Koluman Motorlu Araçlar İstanbul Bayii yetkililerine teşekkür ediyor; iş ortaklığımızı ilerleyen dönemlerde de devam ettirmeyi diliyoruz.” dedi.