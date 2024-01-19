Bu dönemde, yerli ve milli otomobil markası Togg’un sadece elektrikli araç üretecek olmasının da elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması konusunda önemli bir katkısı oldu. Togg’un kullanımının başlaması ile birlikte Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi ve talep günden güne arttı. Dünyaca ünlü markaların içten yanmalı motor üretimlerini ileriki dönemde durduracaklarını açıklaması, elektrikli araçların yakıt maliyeti açısından avantajlı ve çevre dostu olması sebebiyle kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan elektrikli araçlar, aynı zamanda TOGG ile birlikte Türkiye’deki şarj altyapısının geliştirilmesi sebebiyle de rağbet görmeye başladı.

2023 yılında 72 bin 179 satış adedi ile bir önceki yıla göre yüzde 844’lük artış gösteren elektrikli araç satışları, pazarda yüzde 7,5’lik paya sahip oldu. Hibrit araçlar ise 104 bin 804 satış adedi ile pazardaki yerini yüzde 10,8’e çıkardı.

“Hibrit araçlar kilit rol üstlenecek”

Henüz çok yeni olmasından kaynaklı elektrikli araçlar için müşterilerde hızlı araç değişimlerine rastlanmadığını belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “Ancak gün geçtikçe bilgi almak için yapılan başvuru sayılarında artışlar görülüyor. Bu dönemde elektrikli araca geçiş sürecinde birçok kullanıcı için hibrit otomobillerin önümüzdeki yıllarda kilit bir rol üstleneceğini de unutmamak gerekiyor. Daha düşük yakıt tüketimli, daha çevreci, şarj süresi ve menzil gibi temel konularda soru işaretleri barındırmayan hibrit araçlar, elektrikli araçların yaygınlaşması noktasında oldukça etkili. İçten yanmalı motor ile elektrikli motorun bir kombinasyonu olarak karşımıza çıkan hibrit araçlar, kullanıcılar nezdinde daha fazla tercih ediliyor. Elektrikli araçlardaki soru işaretlerine cevaplar netleşinceye kadar elektrikli araçlara geçiş süresince hibrit araçların kullanımındaki artış dikkat çekmeye devam edecektir” dedi. 2. el araç pazarındaki hibrit araçların satış rakamlarına dikkat çeken Melih Mutlu, “2023 yılında 2. el pazarında toplamda 104 bin 804 hibrit araç satışı gerçekleşmiştir. Otoshops olarak da satış adetlerimizin yüzde 12,83‘ünün ikinci el hibrit satışlarında olduğunu görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki giderek artan hibrit araç satışları ile kullanıcılar, alışkanlıklarını değiştirmeye başlıyor” dedi.

“Elektrikli araçlar 2. elde henüz yüzde 5’lik oranda”

Melih Mutlu “Şu an ikinci el pazarındaki elektrikli araçların stok durumuna baktığımızda satıştaki araçların yalnızca yüzde 5’lik bir oranı oluşturduğunu görüyoruz. Üretimdeki yüksek maliyet, kapsayıcı ve hızlı şarj altyapısının yaygınlaşmaması gibi konular sebebiyle elektrikli araç pazarına biraz daha mesafeli bir yaklaşım söz konusu. Türkiye’deki şarj noktalarının artırılması ile bu zorlukları minimize etmek mümkün, ancak gerek maliyetler gerek ülkemize özgü koşullar sebebi ile sadece piyasa dinamikleri ile bu zorluğun üstesinden gelmek, yetersiz kalabiliyor. Teknoloji odaklı fırsatların çok iyi analiz edilerek değerlendirilmesi, elektrik dağıtım şebekelerinin verimli planlaması ve kullanılması ile Türkiye’deki elektrikli araç kullanımı refleksinin geliştirilmesi öngörülüyor” şeklinde konuştu.

“Otoshops olarak hazırız”

2. el elektrikli araçların alım ve satımında ekspertizin nasıl olacağı konusunun gündeme geldiğini sözlerine ekleyen Mutlu “ Elektrikli araçların ekspertiz raporunda dikkat edilmesi gerekenleri 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Mekanik İnceleme yani motor performansı, şanzıman durumu ve fren sistemleri; ardından elektrik-elektronik testleri, batarya durumu, şarj sistemleri ve diğer elektronik bileşenler. Bunların yanı sıra son olarak tüm araçlarda olduğu gibi görsel inceleme olarak adlandırabileceğimiz kaporta, iç mekân, karoserin genel darbe kontrolleri, aracın bakım ve onarım geçmişinin kontrolü olarak gerçekleşiyor.” dedi.

Satış ekiplerine özel 2. el elektrikli araçlar için özel eğitimler planlandığını belirten Genel Müdür Melih Mutlu, Otoshops’taki elektrikli araç stok durumu ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Otoshops her marka model araca eşit mesafede yaklaşmaktadır. Çevreci yaklaşımı ve araç çeşitliliği ile tam elektrikli ve hibrit motorlu araçlar stoklarımızda bulunmaktadır. Otoshops olarak ekspertiz süreçlerimizi elektrikli araçlara uygun şekilde geliştirerek uzman ekspertiz kadromuzu elektrikli araçlara özel eğitimlerle desteklediğimiz için 2. el elektrikli araç pazarına tam kadro hazırız.”