Apple yılın üçüncü zammını önceki gün yaparken, dün de diğer bilgisayar ve telefon üreticileri fiyatlarını güncelledi.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in aktardığına göre zamlar nedeniyle bazı ürünlerde satışlar durdu. Benzer durum otomobil piyasasında da kaydedildi.

Zamlar Devam Edecek

Elektronik sektörü temsilcileri, kurdaki artışa bağlı olarak ithal teknolojik ürünlerin fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğini öngördü.

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olan ve üst üste satış rekorları kırılan otomobil piyasası da zamlardan nasibi aldı. Geçen hafta fiyatlarını güncelleyen sektörde kurdaki hareketlilikle dün yeni bir zam dalgası daha meydana geldi.

Ford ve Çinli otomobil grubu MG gibi bazı markalar, fiyatlarını güncelledi. Cardata’nın verilerine göre Ford ortalama yüzde 7,6 fiyat artışına giderken MG ise fiyatları yüzde 3,2 oranında artırdı.

Diğer otomotiv markalarının da kurdaki artışa paralel bugün ve cuma günü fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Otomobilde Zam Beklentisi

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, özellikle aracını önceden sipariş etmiş ve teslimat süresi yaklaşan alıcıların fiyatlar daha da artmadan satış sürecini tamamlama ‘telaşına düştüğünü’ söyledi.

Gülan, bünyelerindeki markaların cuma akşamına kadar fiyatları güncelleyeceğini öngördüklerini vurguladı.