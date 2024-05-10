Kia’nın Plan S stratejisi kapsamında geliştirdiği üçüncü otomobil olan tam elektrikli SUV modeli EV9, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Prestijli tasarım ödüllerinden Red Dot Design Awards’ta ‘En İyinin En İyisi’ seçilen EV9, ödül sayısını sekize çıkarmış oldu.

Dünya Otomobil Ödülleri'nde ‘Dünyada Yılın Otomobili’ ve ‘Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili’, seçilen Kia EV9, bu yıl aynı zamanda Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili (WWCOTY) 2024 ödüllerinde ‘Dünyanın En İyi Otomobili’ ve ‘En İyi SUV’u da seçildi. EV9 ayrıca, WhatCar Awards Ödülleri’nde ‘En İyi 7 Koltuklu Elektrikli SUV’, TopGear.com ödüllerinde ‘Yılın Aile Otomobili’ ve IF Design Ödüller’inde ‘Altın Ödül’e layık görülmüştü.

Kia’nın ilk defa elektrikli bir modelinde kullandığı üç sıra koltuk düzenine sahip olan yeni EV9, güçlü, sofistike ve teknolojik açıdan gelişmiş bir elektrikli araç deneyimi sunuyor. Altı ve yedi koltuk seçeneklerine sahip olan Yeni Kia EV9, WLTP’ye göre 563 kilometreye varan onaylı sürüş menzili ile öne çıkıyor.

Aracın dikkat çekici tasarımı; doğanın, modernliğin ve teknolojinin zıt niteliklerinde uyum bulan ‘Zıtlıkların Birleşimi’ tasarım felsefesine dayanıyor. Ön cephesinde Kia’nın ikonikleşmiş kaplan burnu tasarımını dijital olarak barındıran, güçlü ancak sakin duruşu ve sahip olduğu akıllı yenilikler ile Yeni EV9; hem uzun yolda, hem şehir içinde, hem de arazide şoför ve yolculara her zaman rahat, huzurlu ve konforlu bir yolculuk sağlıyor.