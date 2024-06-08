Mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak. Bununla birlikte düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.

İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

Uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorla çalışan otomobiller ile elektrik motorlu otomobilleri ve elektrikli araç bataryalarını da kapsıyor.

8 Haziran itibariyle yayımlanan karar, yayımını takip eden 30. günde yürürlüğe girecek.

Türkiye'de satılan Çinli otomobiller

Çinli otomobil firmaları Türkiye pazarına hızlı giriş yapmıştı. Türkiye’de otomobil pazarında 8 Çinli marka bulunuyor. Çinli markaları BYD, MG, Chery, Leap Motors, Hongqi, DFSK, Skywell ve Voyah.

Çinli firmaların önümüzdeki yıllarda Türkiye pazarındaki sayısının artması ön görülüyor. Satış verilerine göre Chery zirvede yer alıyor.

Türkiye’de satılan Çin araba markaları

BYD

CHERY

DFSK

HONGQI

LEAPMOTOR

MG

SERES

SKYWELL

VOYAH