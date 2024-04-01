Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen seçimde vatandaşlar yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Kullanılan oyların yaklaşık 470 bini geçerli sayıldı.

Oy dağılımına göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 40’ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İYİ Parti’nin Adayı Enver Yılmaz da yüzde 36 oyda kaldı.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim sonuçlarının ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, “Bugün demokrasimiz çok önemli bir sınavı başarı ile atlattı ve bu seçimde halkımızın kazandığını görüyoruz. Bu seçimdeki bütün çalışmalarımızı çok güzel bir organizasyon ile herhangi bir problem olmadan, demokrasiye yakışır bir şekilde başarı ile bitirdik. Seçimler demokrasinin şölenleridir. Burada teşkilatımız ve halkımız ile beraber tüm partiler çok önemli bir sınav verdiler. Neticede demokrasimiz kazanmıştır” diye konuştu.



“Alçalmadan yükselmeye devam edeceğiz”

Bundan sonraki çalışmalarda hiç hız kesmeden yoğun bir şekilde devam edeceklerini kaydeden Güler, “Ordumuzun 19 ilçesi, 772 mahallesi ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ordu’da bütün negatif etkenlere rağmen alçalmadan yükselmeye devam edeceğiz. Burada tabi en büyük güzümüz Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun bilge Başkan Devlet Bahçeli ile birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakımızdır. İttifakımız tüm etkenleri ve çalışmalarıyla gönül köprüsünü halkımızda kurmuştur ve bundan dolayı büyük bir başarı kazanmıştır. Ordu’muz burada kazanmıştır, halkımız kazanmıştır, sınavını geçmiştir. Hiçbir zaman eğilmedik, hiçbir zaman da eğilmeyeceğiz, sadece Allah’ın huzurunda eğiliriz. Bundan dolayı da herkes gereken ders, bundan sonra da alacaktır” ifadelerine yer verdi.



“Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır”

Bundan sonra yapacakları çalışmalarda daha önceki hazırladıkları program ve söz verdikleri tüm konularda tavizsiz bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Güler, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İlimizde ekonomi başta olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ayrıca da şehrimizin yaşam kalitesini yükselterek Ordumuzu Türkiye’nin ilk 10 yaşanılabilir kenti haline getireceğiz” şeklinde konuştu.



Coşkulu kutlamada

Öte yandan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde kutlama yapıldı. Havai fişekler eşliğinde sevinç gösterilerinde bulunan partililer gece yarısına kadar seçim başarını kutladı. Kutlamalara AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer ve İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti Eski Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, partililer ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.