Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği program ile ilde görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları, Ordu Valiliği sosyal tesislerinde düzenlenen programda bir araya geldi. Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, basın cemiyet ve dernekleri başkanlarının yanı sıra ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.



Ordu Valisi Muammer Erol, programda yaptığı konuşmada basın mensuplarının icra etikleri görevin bir kamu hizmeti olduğunu söyledi. Vali Erol, “En büyük desteğimiz, gözümüz, kulağımız sizlersiniz. Bundan sonrada öyle olacak. Biz sizlerden sizlerin emeğinden doğruyu, güzeli, iyi yapma, görme adına çok ciddi katkılar gördük, görüyoruz ve bundan sonra da göreceğiz. Basın ve basın mensuplarının icra ettikleri görev bir kamu hizmeti. Emeğinize, gayretinize cani gönülden saygı duyuyorum. Ordu’daki basın mensubu arkadaşlar için şunu ifade edebilirim. Varlığınız, meselelere yaklaşımınız, kamu hizmeti duyarlığınız bizim için çok ciddi bir sermaye. Gazeteciler Günü’nüzün sizler için hayır, sağlık, huzur ve saadet getirmesini diliyorum” diye konuştu.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise basın ordusu ile şehirde daha güçlü bir profil çizdiklerini söyledi. Güler, “Sizlerin burada bulunuşu Ordu’muzun aynı zamanda güçlü bir basınla kalkınma faaliyetlerini sürdürdüğünü gösteriyor. Böyle bir basın ordusu ile şehrimiz daha güçlü bir profil çiziyor. İnşallah ikinci yüzyılda Ordu’muz yükselen bir yıldız olacak. Bizim burada yapacağımız en önemli şey sevgiyi büyütmek. Bu sevgiyi büyütürken tabi ki basınımıza büyük bir rol düşüyor. Şehrimiz sevgi ile daha da büyüyecek. Sizden aldığımız güçle Ordu’da Allah nasip ederse daha güzel çalışmalar yapacağız. Tüm camiamızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Programda Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın da bir konuşma gerçekleştirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.