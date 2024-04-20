Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi’ kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Karapınar Mahallesi’nde ana arı yetiştiriciliği kursu düzenleniyor. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden konunun uzmanı araştırmacılar tarafından 15 gün süreyle ziraat mühendislerine, veteriner hekimlere ve Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı olan arıcılara, koloni bireyleri tanıma, ana arının kolonideki önemi, ana arının kalitesini etkileyen faktörler, üretim yöntemleri, kalite kontrolü, bankalama, koloniye kazandırma başta olmak üzere, damızlık ana arı yetiştiriciliği uygulama talimatnamesi ile damızlık ana arı üretimi hakkında eğitim verilecek.

Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Ordu İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ile birlikte ana arı yetiştiriciliği eğitim alanında 23 kursiyerlerin çalışmalarını yerince inceleyerek, kursiyerlere başarılar diledi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Muammer Erol, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden konunun uzmanı araştırmacılar tarafından 15 gün süreyle ziraat mühendislerine, veteriner hekimlere ve Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı olan arıcılara ana arı yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

Vali Muammer Erol'a incelemeler sonrası kursiyerler adına arıcı körüğü hediye edildi.

Düzenlenen kurs sonunda yapılacak sınav sonrası başarılı olan kursiyerlere ana arı yetiştirici sertifikası verilecek.