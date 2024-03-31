31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ordu’da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. 604 bin 851 seçmenin ve 2 bin 228 sandığın bulunduğu Ordu’da vatandaşlar sandık başına gitti.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, oy kullanacağı Altınordu İsmet Paşa İlkokulu’na giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Güler, kabine geçerek 1476 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Güler, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Milletimiz, devletimiz ve Ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"KAZANIYORUZ"

Dr. Hilmi Güler, paylaşımında kamuoyunu yanıltmaya ve Ordu halkının iradesini gasp etmeye çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, resmi sonuçlar açıklanana kadar parti üyelerinin sandıkları terk etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Güler Yaptığı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verdi;

"Kazanıyoruz!

Kamuoyunu yanıltan, hemşehrilerimizin iradesini gasp etmeye çalışanlara itibar etmeyiniz. Resmi sonuçlar duyurulana kadar hiç bir üyemiz sandıkları terketmesin." ifadelerini kullandı.