Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 4-2 mağlup oldu. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene bugün yaşanan depremi hatırlatarak sözlerine başlayan Göçmez, Öncelikle bugün 6 Şubat. Bugün aslında kötü bir gün. Geçen sene bugün çok kötü bir zamanlama ile uyandık. Başımız sağolsun, Allah bir daha böyle bir dert vermesin” dedi.

Mücadele hakkında da konuşan Başkan Onur Göçmez, “Biz Galatasaray ile oynuyoruz. Sahada bir mücadele veriyoruz. Galatasaray’ın bizi yenmesi kadar doğal bir sonuç yok. Futbolumuzu büyütmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. Alttan yeni isimler, yetenekler gelsin istiyoruz. Ama bir güç var. Çözemediğimiz bir güç. Hakem maç içerisinde bir karar veriyor. Gerekli doğru müdahaleyi yapıyor. Sonrasında VAR’dan birileri çağırıyor hakemi ve işler değişiyor” diye konuştu.



“Emeğimizi aldılar, çöp ettiler”

Yaşanan olayların Türk futboluna zarar verdiğini vurgulayan Başkan Göçmez, “Biz takım olarak bunu bir kez daha yaşadık. Çok net bir şekilde ligin dizayn edilmesi gibi ve benzeri durumlar var ya hani; ben bunu bugün gözlerimle çok net bir şekilde gördüm. Birileri bir şeyler yaparak birilerinin önüne geçiyor. Bu Türk futboluna büyük bir zarardır. Bakın bugün buraya 2 bin 500 Bandırmaspor taraftarı geldi. Bu durum, bizler gibi mücadele veren, Türk futbolu için savaşan, mücadele veren insanları yıpratıyor. Zaten bu çemberin içerisinde de olmak istemem. Kirli bir oyun var. Bilmiyorum artık. Konuştuğum için salı günü beni aktarırlar, Çarşamba günü de ceza verirler. Hiç umurumda da değil. VAR’daki hakemler, bugün koskoca bir hayali, umudu yerle bir etti. Galatasaray’ın bizi yenip yenemeyeceği de zaten tartışılacak bir konu değil. Böyle bir maçta neden devreye girersiniz? Sebebiniz ne? Amacınız ne? Neyin uzantısısınız siz? Böyle bir futbol yapısının içerisinde olmaktan utanıyorum. Biz utanıyoruz çünkü başkaları utanmıyor. Ben bunu Play-off finalinde de yaşadım. Yine VAR’ın içindeki Mete Kalkavan, Halil Umut Meler ve Özgür Yankaya da aynı şeyleri yapmıştı. Emeğimizi aldılar, çöp ettiler. Hakkım bu insanlara helal değildir. Şunu da söyleyeyim. Galatasaray’ın önü açık olsun. Galatasaray’a bundan sonra başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.