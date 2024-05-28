Avrupa pazarı ile büyümek ve birlikte daha çevre dostu, daha akıllı ve birbirine bağlı bir ulaşım geleceği yaratmak için hazırlanan OMODA, küresel olarak genişlemesini sürdürürken yerelleştirilmiş bir satış ve servis ağı sistemi kurarak yerel olarak da büyümesini sürdürüyor.

Küresel otomotiv endüstrisi yönünü elektrikli araçlara çevirmiş durumda. Bu kapsamda başta Avrupa olmak üzere yeni enerji aracı pazarı çok sayıda otomotiv markasının odak noktası haline geldi. Chery Grubu bünyesinde önemli bir yere sahip olan OMODA da, 2024 yılında, potansiyel açısından zengin bu bölgeye odaklandı. Marka, küresel yapılanmasına yeni bir canlılık katmak üzere Avrupa pazarında stratejik atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Küresel pazarda en hızlı büyüyen markalar arasında!

Bu hedef doğrultusunda OMODA, Avrupa pazarının olumlu talebine ve tüketici ihtiyaçlarına hızlı bir yanıt olarak 20 Mayıs’ta 1.000 aracını İngiltere’ye sevk etti. Bu hamle, OMODA’nın Avrupa pazarı stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor ve markanın küresel stratejisinin somutlaşmasına örnek teşkil ediyor. Ardından marka, 22-26 Mayıs tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilen Madrid Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktı. Fuarda konuşan OMODA Genel Müdür Yardımcısı Charlie Zhang, “OMODA markası 2023 yılında genç, kişiselleştirilmiş bir marka imajı olarak doğdu ve hızla yaygınlaştı. Bugüne kadar, küresel kümülatif satış hacmimiz 220 bin adedi aştı ve 6 kıtada 40’ın üzerinde pazara başarıyla girerek küresel olarak en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri haline geldik. Chery Grubu’nun ana ürün grubu olan OMODA serisi, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik derin içgörü, benzersiz yenilikçi tasarım ve LOHAS tarzı ekolojik faaliyetleriyle küresel genç kullanıcıların beğenisini hızla kazandı” dedi.

Marka, son dönemde de OMODA 5 ile İtalya’nın Napoli ve Torino kentlerinde düzenlenen ünlü otomobil fuarlarına katılarak basın ve tüketicilerden yoğun ilgi gördü. OMODA, haziran ayında yeni enerjiyi kullanan ilk crossover SUV’u ile İngiltere’deki Londra Teknoloji Haftası’na katılacak. Dünya sahnesinde sıkça yer alarak uluslararası marka imajını hızla güçlendiren OMODA, aynı zamanda yenilikçi tasarım konseptlerini ve üstün ürün kalitesini küresel tüketicilere yakından göstermek için önemli de bir fırsat yakalamış oluyor. Avrupa stratejisini küresel kaliteye ve yerelleştirmeye odaklı olarak sürdüren marka, OMODA 5 modeliyle İtalya’daki Torino Otomobil Fuarı’na katıldı.

Ana hedef kaliteli ürünler geliştirmek!

Kurulduğu günden bu yana ürün mükemmelliği ve üst düzey yaratıcılıkla hareket eden OMODA; küresel vizyon, küresel Ar-Ge, küresel üretimde yüksek standartlar ilkeleriyle sürekli küresel kalite gereksinimlerini karşılayan ürünler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda ürün geliştirme açısından uluslararası üst düzey markalarla sürekli kendini kıyaslayan marka, küresel düzenlemelere uyarak Avrupa, Orta Amerika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’nın standartlarını dikkate alıyor. Böylece OMODA, küresel olarak farklı pazarların araç kullanım gereksinimlerine çözüm üretmeye odaklanarak küresel kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı araştırmalar yürütüyor ve kaliteli ürünler üretmek üzere temel oluşturuyor. OMODA, teknik nitelik ve yerel üretimi teşvik ederek üretimde hassas küresel fabrika yapılanmalarıyla ilerliyor. Marka, titiz bir kalite değerlendirme sistemi hedefiyle hareket ediyor ve bunun sonucu olarak her OMODA modeli üstün işçilik kalitesiyle dikkat çekiyor.

Yerel satış ve servis ağlarıyla büyüyor!

Küresel olarak genişlemesini sürdüren OMODA, yerelleştirilmiş bir satış ve servis ağı sistemi kurarak yerel olarak da büyüyor. Marka, satış sonrası gereksinimlerini karşılamak üzere dünya genelinde bileşen merkezleri kurdu ve küresel pazarlarda parça garantileri ve teknik destek sağlayarak kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştiriyor. OMODA markası bu yılın şubat ayında İspanya pazarına resmi olarak girdi. Nisan ayında İspanya hükümetinin desteğiyle OMODA, Avrupa kıtasında yerel üretime başladı. OMODA’nın derin yerelleşme yaklaşımı, sadece satış ve servis ağı oluşturma değil, aynı zamanda yerel kültürlere olan anlayış ve saygıda da kendini gösteriyor. OMODA, yerel topluluklarla yakın iş birliği içinde yerel tüketiciler için güvenilir bir ortak ve onlara mükemmel ve güvenilir hizmetler sunuyor. OMODA bu yılın temmuz ayında İspanya’da bir deniz çevre yönetimi ve koruma projesi için IUCN ile resmi olarak iş birliği yapacak. OMODA’nın küresel kalite, küresel standartlar ve küresel üretim konusundaki temel stratejisi sadece Avrupa pazarında bilinmekle kalmadı, aynı zamanda küresel otomotiv endüstrisindeki yeni rekabet turunda marka için sağlam bir temel oluşturdu. OMODA, gelecekte de üstün kalite, yenilikçi tasarım ve sürdürülebilir kalkınma felsefesiyle küresel tüketicilere daha fazla değer ve sürpriz sunmaya devam edecek. OMODA, Avrupa pazarı ile büyümek ve birlikte daha çevre dostu, daha akıllı ve birbirine bağlı bir ulaşım geleceği yaratmak için geleceğe hazırlanıyor.

OMODA 5’in tasarımı ve performansı övgü aldı!

OMODA, İspanya’da düzenlenen üst düzey bir basın test sürüşü etkinliği ile dikkatleri üzerine çekti. Etkinliğe İspanya’nın önde gelen basın temsilcileri ve tanınmış otomotiv endüstrisi uzmanları katılırken, test sürüşünde dünya genelinde çok ses getiren OMODA 5 Serisi kullanıldı. Katılımcılar, OMODA modellerinin olağanüstü performansına ve yenilikçi tasarımına övgüde bulundu. Bu etkinlik, OMODA serisinin otomotiv dünyasındaki etkisini artırdı ve Avrupa basını ile tüketiciler üzerindeki etkileşimi ve güveni artırdı.