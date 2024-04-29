Bu da OMODA'nın çevre dostu ulaşım, LOHAS yaşam biçimi ve sürdürülebilir kalkınma konularında farklı ülkelerle uyumunu gözler önüne serdi. Böylece OMODA markası dünya genelindeki ülkeler nezdindeki bilinirliğini de bir kez daha vurguladı.

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan ve bu yıl 18’incisi düzenlenen Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı görkemli bir şekilde kapılarını açtı. Çinli otomotiv devi Chery’nin çevreyi korumayı odak noktasına alan markası OMODA, fuarda ilk tamamen elektrikli modeli OMODA E5 ile geleceğin modası ve elektrik teknolojisinin benzersiz cazibesini ortaya koyan “Yeni Enerji, Yeni Eko, Yeni Çağ” yaklaşımını sergiledi. OMODA, 10’un üzerinde ülkeden siyasetçinin tanıklığı ile çevre dostu bir taahhütte bulunarak O-UNIVERSE “GREEN OJ” kamu refahı platformunu başlattı. Bu önemli uluslararası hamle, aynı zamanda Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nın da en prestijli anı olarak katılımcılardan olumlu tepkiler ve destek aldı.

Çevre dostu bir geleceğe ve küresel kalkınmaya destek oluyor!

Küresel ölçekte ekolojik çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu kapsamda, global bir marka olarak doğan OMODA, kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmekten asla taviz vermiyor. OMODA, bu yılın şubat ayında gerçekleştirilen OMODA E5'in lansmanında, İspanya'da deniz bitki örtüsünün korunmasını başlatmak için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ile ortaklık kurdu. Ayrıca yerel halka ekolojik fayda sağlayan “mavi karbon” politikalarının uygulanmasını kolaylaştırmak için İspanyol hükümetinin ilgili kurumlarıyla aktif olarak iş birliği yaptı. Benzer şekilde OMODA, geçen yılın sonunda Meksika'da, yıl boyunca nehir temizliği ve diğer kamu refahı faaliyetlerini yürütmek üzere yerel çevre lideri Arturo Islas Allende ile güçlerini birleştirdi.

Ekolojik koruyuculuğun dışında yardıma muhtaç grupların bakımı da OMODA markasının kamu refahı projelerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda OMODA, Malezya'da bir “gıda yardımı” etkinliği düzenlemek için Kechara Çorba Mutfağı Derneği ile birlikte çalıştı. Büyük süpermarketlerdeki stok fazlası taze ürünleri ihtiyacı olan ailelere ve hayır kurumlarına bağışlayarak daha az şanslı olanlara imkân yarattı.

Ekolojik çevreyi ve kamu refahını korumaya kararlı

Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gerçekleşen O-UNIVERSE “GREEN OJ” kamu refahı platformu lansmanı, OMODA'nın sosyal sorumluluk ve çevre felsefesini yeni bir seviyeye taşıyarak, yeni enerjili otomotiv dünyasında markanın kararlılığını ortaya koydu.

O-UNIVERSE “GREEN OJ” kamu refahı platformu, diğer alanların yanı sıra sulak alanların korunması, bitki örtüsünün korunması, biyolojik çeşitlilik ve okyanus yönetimini kapsayacak şekilde küresel sürdürülebilir kalkınmaya yardım etmeye odaklanacak. OMODA, aynı zamanda dünya çapındaki kamu refahı kuruluşlarıyla sinerji oluşturmaya ve küresel çapta eylemler başlatmaya devam edecek. O-UNIVERSE “GREEN OJ” platformu ilk aşamada Malezya, İngiltere, Güney Afrika, Kazakistan’ın yanısıra diğer ülke ve bölgelerde başlayacak. Bu ülkelerde diğer alanlardaki sorumlulukların yanı sıra biyolojik çeşitlilik, temiz enerji ve kar dağlarının korunmasına odaklanacak.

Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, Güney Afrika Çin Büyükelçisi, Filipinler Çin Büyükelçisi ve Malezya Büyükelçiliği Müsteşarı gibi 11 ülkeden katılan üst düzey hükümet yetkilileri, OMODA O-UNIVERSE “GREEN OJ” kamu refahı platformuna destek verdi. Bu destekle birlikte sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığının en üst düzeyde kabulünü temsil ettiler. Ayrıca farklı hükümet liderlerinin katılımı ve tanıklığı O-UNIVERSE “GREEN OJ” kamu refahı platformuna önemli bir uluslararası etki katarak daha sonraki uluslararası iş birliği ve projeler için sağlam bir temel oluşturdu.

Ekolojik gelişime ve küresel kullanıcı gücünü toplamaya odaklanıyor

OMODA, her zaman kamu refahının tek bir marka veya bireyin imkanlarıyla değil, her kurum ve noktanın küçük katkılarıyla ilgili olduğuna inanıyor. Bu anlamda sürdürülebilir kalkınmaya ve küresel koruyuculuk planına derinden bağlı olan OMODA'nın vizyonu, kendi gücünün ötesine geçerek “O-UNIVERSE” ekolojisini oluşturmaya uzanıyor. Bununla birlikte daha fazla ortağı ve kullanıcıyı ekolojik korumanın inşasına katılmaya teşvik ediyor ve böylece LOHAS'ın geleceğine öncülük ediyor.

OMODA, geçen yılın ekim ayında 30'un üzerinde ülke ve bölgeden katılan binlerce kullanıcıyla birlikte çevre dostu yaşam tarzını savunan ekolojik bir yolculuk başlattı. Bu yolculukta OMODA, bu yılın ocak ayında Malezya'da, çevre dostu bir geleceğe doğru 3.000'den fazla katılımcının yer aldığı ve OMODA E5'in lider araç olduğu bir ekolojik çevre koşusu başlattı. OMODA, marka odaklı kamu refahından, hayırsever faaliyetler yapan önde gelen araç sahiplerine, sosyal sorumluluk üstlenmekten toplumsal değer yaratmaya kadar, dünya genelinde benzersiz bir kamu refahı gücü aktarıyor.

Yeni ekolojik stratejisini açıkladı

OMODA çevre dostu kalkınma yolunda ilerledikçe “O-UNIVERSE” ekolojisi de gelişmeye devam ediyor. OMODA, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, “Moda, Teknoloji, Gelecek” şeklindeki üç unsura odaklanan, çevre dostu LOHAS temelinde ilerleyen, alanları, çevreleri, kategorileri ve kültürleri aşarak bir “O-UNIVERSE” ekolojisi oluşturmak üzere tüm boyutlarda ilerleyen yeni bir ekolojik stratejiyi açıkladı.

Bir şirketin küresel kamu refahına olan bağlılığı, marka ve geliştirme ihtiyaçlarından kaynaklanabilir, ancak sonuçta bu, kamu ve kullanıcı ihtiyaçlarıyla ilgilidir. OMODA’nın “Küresel Koruma Planı”, gelecekte de açık ve kapsayıcı bir tutumla eylemlere daha fazla halkın katılımını teşvik etmek. OMODA bu yolculuğunda, insanlık ve doğa arasında uyumlu bir birliktelik yaratmak üzere geleceğin teknolojilerinden ve “O-UNIVERSE” enerjisinden yararlanmaya devam edecek.