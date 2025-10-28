Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Cumhuriyetin 102. yılında, “Benimle, Cumhuriyetle” projesi kapsamında, hem gençler hem kendi bölgelerinde çözüm üreten liderler iş birliğinde 102 köyde 102 sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor. Bu anlamlı projelerden biri de Oba Makarna’nın sponsorluğunda Adıyaman’da gerçekleştiriliyor. Beş gün sürecek projede, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak ve gençlerin liderliğinde afet bilinci kazandırmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Adıyaman Üniversitesi’nden 25 genç afet çalışmaları alanında uzman eğitmenlerden kapsamlı bir eğitim alacak. Bu eğitimlerle gençler, afet öncesi, anı ve sonrasında doğru bilgi ve becerilerle donanacak. Eğitimin ikinci aşamasında ise, Adıyaman K-1 konteyner kentinde yer alan Altınşehir İlkokulu öğrencileri için özel olarak hazırlanmış afet bilinci atölyeleri düzenlenecek. Bu atölyelerde çocukların afet anında güvenli davranışlar sergileyebilmeleri hedefleniyor.

Proje, aynı zamanda bölgenin kültürel değerlerini keşfetmeyi ve koruma bilincini güçlendirmeyi de amaçlıyor. Bu kapsamda, katılımcılar Nemrut gezisi ile Adıyaman’ın tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi edinecek, kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirecek.

Sosyal sorumluluğu sürdürülebilir toplumsal dönüşümün temel bir aracı olarak gören Oba Makarna tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyetin 102. yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Benimle, Cumhuriyetle” projesine Adıyaman’da destek verilmesinden büyük bir gurur duyulduğu belirtildi. Proje kapsamında, afet bilinci, dayanışma ve toplumsal dayanıklılık konularında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği belirtilerek, Cumhuriyetin 102. yılı vesilesiyle bu değerlere sahip çıkan gençlerle bir araya gelmenin, geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğu vurgulandı.