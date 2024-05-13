Fiyatlardaki değişim daha çok 1.000.000 TL’nin üzerindeki araçlara yansıdı. İlan sayılarındaki artışta, talepten dolayı ilandaki araçların satış sürelerinin uzaması etkili oldu. Diğer yandan da yüksek faiz fırsatından faydalanmak isteyen kişilerin aracını satabilmek adına ilanlara yönelmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün.

Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online ilan platformu arabam.com, nisan ayının merakla beklenen ikinci el ilan verilerini paylaştı. Bu verilere göre nisan ayında ikinci el araç fiyatlarında yalnızca %0,50 puanlık artış görüldü. İlan fiyatları bazında analizlere göre ikinci el araçların ortalama fiyatı 682.576 TL oldu. 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı %1 puanlık artış gösterdi. Nisan ayında ilanı en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen; en çok görülen modeller ise Clio, Megane ve Astra oldu.

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un nisan ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler şöyle gerçekleşti:

İlanlarda en çok görülen markalar yine Fiat ve Renault oldu

arabam.com’da en çok ilan verilen markalarda sıralama ilk 5, yılbaşından bu yana değişmedi. Nisan ayında da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise nisan ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Polo ve Civic oldu. Bu modelleri ise Passat ve Corsa takip etti. 50.000 km.’ye kadar olan araçların ilan oranı ise artış gösterdi.

Qashqai nisan ayında da listenin başında

arabam.com’da yayınlanan 2. el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, nisan ayında Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.

Otomatik vitesli araçların ilanı artıyor

arabam.com’da nisan ayında 5 yaşına kadar olan araçların ilan oranı artmaya devam etti. Bu araçların oranı %1 puanlık artışla, ilanlarda %19 oranı ile yer aldı. 6-9 yaş ve 10-15 yaş arası araçlarda ise %1 puanlık azalma görüldü. Ayrıca otomatik vitesli araçların da ilanlardaki oranı %1 puan arttı.

1.000.000 TL’nin üzerindeki araçların ilan sayısı arttı

Nisan ayında ilanlarda 1.000.000 TL üzerindeki araçların oranı %1 arttı. İlanlardaki 500.000 TL ve altı araçlar ile 600.001 TL – 700.000 TL fiyat aralığındaki araçlar ise %1 azaldı. 500.000 TL ve altı araçların ilan oranı %46, 600.001 TL – 700.000 TL aralığındaki araçların oranı ise %10 oldu. 500.001 – 600.000 TL aralığındaki araçların oranı %12, 700.001 – 800.000 TL aralığındaki araçların oranı %8 ve 800.001 – 1.000.000 TL aralığındaki araçların oranı %10 şeklinde gerçekleşti.