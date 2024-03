AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Kurum, gençlere dair projelerini açıkladı. Program sonunda Kurum, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Kendi işinizi kurmanız, özgürce hareket edebilmeniz için tüm destekleri sunacağız”

Murat Kurum gençlere yönelik projelerini şu şekilde sıraladı:

“Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız. Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Sizlere ulaşımda öğrenci tarifesine ek yüzde 40 daha indirim yapacağız. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri yüzde 50’ye varan indirimlerle emrinizde olacak. Memleketinize giderken yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinizin yarısını biz ödeyeceğiz. Öğrenci evinde kalan kardeşlerimiz için aylık 25 metreküp doğalgaz desteğini İstanbul'da okuyan her bir öğrenci evine vereceğiz. Bu şehirde yuva kurmak da zor olmayacak. 50 bin liralık maddi destekle, yeni evlenecek genç kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Diyetisyenleriyle, danışmanlarıyla, öğrenci koçları ve kütüphaneleriyle ‘Mekan İstanbul’ları hizmete alacağız. ‘Kitaphane’leri ve ‘kitap-Kafe’leri 39 ilçemizde süratle açacağız. ‘İBB BİKAHVE’ uygulamamızla; üniversite yakınları ve toplu kullanım alanlarında sizlere kahve hizmeti sunacağız. Sizi kahvesiz bırakmayacağız."



"Gençler sadece söz sahibi değil, İstanbul’un yönetiminde hak sahibi olacaklar"

Murat Kurum, gençlerin yönetimde söz ve hak sahibi olabilmesi için Gençlik Meclislerini işler hale getireceklerini sözlerine ekleyerek, “Bizim dönemimizde gençler, sadece söz sahibi değil, İstanbul’un yönetiminde hak sahibi olacaklar. Artık, Gençlik Meclislerini öyle ‘toplan-dağıl’ mekânları olmaktan çıkarıyoruz. Gençlerin şehri yönettiği icraat mekanları haline getiriyoruz” dedi.



“İlk işini kuracak 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz”

Gençlerin çözüm önerilerini kendi projelerine dahil ettiğini belirten Kurum, "Şimdi biz bu güçlü iletişimi, ‘Projem İstanbul’ uygulamamızla bir adım daha öteye taşıyoruz; sizin ‘İstanbul Araştırmalarınızı’ ayni ve nakdi imkanlarımızla sahipleniyoruz. Göreve geldiğimizde; sizin, üretime ve istihdama katkı vermenizi çok önemsiyoruz. Bunun için de ‘ilk işinin sermayesini’ biz veriyoruz. İlk işini kuracak 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği verecek ve üretime, istihdama katkınıza biz de destek olacağız” şeklinde konuştu.



"Farklı alanda eğitim almanıza destek verecek adımları atacağız"

39 ilçede açılacak paylaşımlı ofislerle 100 bin gence kendi işini kurma imkanı sağlayacaklarını belirten Kurum, “Mezun olduktan sonra yeni ofislerimizde mesleklerimizi yapacak, işinizi buradan yöneteceksiniz. Yine ‘Dijital İstanbul’ çatısı altında hem afet yönetimini hem de İstanbul trafiğindeki otobüslerin, metrobüslerin navigasyon uygulamalarını, taksi uygulamalarını birleştiriyor olacağız. Sizlere kuracağımız eğitim atölyelerimizde, İSMEK’lerimizde sizin farklı alanda eğitim almanıza destek verecek adımları atacağız. Orada gençlerimiz yazılım öğrenecek, farklı bir yabancı dil öğrenecek. Eğitimini almış olduğu üniversitedeki bilgisini, birikimini gelip sosyal sorumluluk projesi kapsamında İSMEK’lerde saati 200 TL olarak verecek. Hem çalışacak hem de kendi hazırlıklarına kendi gelirlerine destek olacaklar" ifadelerini kullandı.



"Sağlıksız, güven vermeyen, eskimiş konutlarımız 1 yıl sonra artık sokağınızda olmayacak”

Kentsel dönüşüm ve ulaşım ile ilgili sorunları çözmek için hemen harekete geçeceklerinin altını çizen Murat Kurum, “Birçoğunuz buraya farklı ilçelerden, mahallelerden geliyorsunuz. Hani sokağınızda yanından geçmeye çekindiğiniz sağlıksız, güven vermeyen, eskimiş konutlarımız var ya, işte onların çoğu bir dahaki Ramazan ayına kadar, yani 1 yıl sonra artık sokağınızda olmayacak. Onların yerinde afetlere karşı dirençli 130 bin yeni konutumuzu göreceksiniz. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Şu an 340 kilometre olan metro mesafesini 5 yılda 650 kilometreye çıkarmak istiyoruz. Bunun için de bilim insanlarımızla, teknik arkadaşlarımızla, liyakatli kadrolarımızla birlikte İstanbul'un trafiğini de çile olmaktan çıkarıyor olacağız” dedi.



“İstanbul'un gençliğine çok önemsediğimiz bir projeyi armağan edeceğiz”

Gençleri yarın düzenlenecek olan ‘Türkiye’nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü’nün tanıtım toplantısına da davet eden Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Sizleri; geleceğiniz ve kariyeriniz için önemli olacağına inandığım bir programa davet etmek istiyorum. 16 Mart saat 13.00’de sizleri, İstanbul’un tüm gençlerini; ‘Türkiye’nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü’nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı’na bekliyorum. Yarın burada çok güzel sürprizlerimiz olacak. Gençliğimiz için, gençliğimizin geleceği adına, İstanbul'umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi, projemizi sevgili gençlerimize sizlere açıklayacağız. Ve orası bir girişimcilik merkezi, bir teknoloji merkezi, bir teknoparklar olarak tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya hizmet edecek bir bilim yuvası olacak. Açılışı ilgili bakanlarımızın, bu konuda bilim yapmış, üretim yapmış kıymetli iş insanlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Ve İstanbul'un gençliğine çok önemsediğimiz bir projeyi yarın armağan ediyor olacağız.”