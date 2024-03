İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum’a TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan ve beraberindeki heyet eşlik etti. Kurum, halde bulunan esnafları gezerek sorunlarını dinleyip yakından ilgileneceğini söyledi. Ziyareti sonrasında basın açıklaması yapan Kurum’a konuşmaları sırasında vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Ziyaretinde ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.



“Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ni esnafımıza yakışır bir şekilde baştan aşağı yenileyeceğiz”

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde çok güzel çalışmalar yapacağını söyleyen Kurum “Bugün İstanbul’umuzun en önemli hizmet yerlerinden biri olan Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’mizdeyiz. İstanbul Halciler Derneği’mizi birazdan ziyaret edeceğiz. Esnafımızla bir araya geldik. Onlarla kucaklaşıp sohbet ettik. Esnafımızın dertlerini ve İBB’den taleplerini, ihtiyaçlarını dinledik. Soframıza lezzeti ve bereketi ulaştırmak için güneşi görmeyen, geceyle dost olan emekçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Burada geceleyin ekmek parası için mücadele ediyorlar. Ülkemiz için fedakarca çalışan, üreten emekçimiz için ne yapsak az diyeceğimiz bir samimiyetle bizi karşıladılar. Bayrampaşa sebze halimiz, İstanbul’umuz da sebze ve meyve temininde önemli bir yere sahip. Buraya yıllık 3 milyon ton ürün girişi gerçekleşiyor. Hem halimizi yaşatmak, hem esnafımızın sorunlarını giderip ayakta tutmak için, 1 Nisan sabahı halimizde çok güzel çalışmalar yapacağız. 1986 yılında yapılan halimiz yapısal anlamda esnafımızın taleplerini, ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ni esnafımıza yakışır bir şekilde baştan aşağı yenileyeceğiz” dedi.



“Murat Kurum her zaman esnafın yanında olacak”

Göreve gelir gelmez haldeki sorunları çözeceğini belirten Kurum “Burada 571 esnafımız var. Esnafımızın dışında hizmet veren kardeşlerimiz hem giriş çıkışta, hem de buradaki şartlardan dolayı zorlandıklarını ifade ediyorlar. Daha önce uygulanan tahsis sistemine geçme noktasında talepleri var. Göreve gelir gelmez esnafımızla birlikte tahsis sürecine ilişkin talepleri karşılamak üzere bir araya gelip bu sorunu çözeceğiz. Halimiz 366 bin metrekarelik alana kurulu ve buraya günlük 12 bin araç giriş çıkışı var. Halin girişinde esnafımızın kolay bir şekilde buraya girmesini sağlayacak dijital İstanbul çatısı altında otomasyon sistemiyle birlikte süreci yöneteceğiz. Vatandaşımızın ve esnafımızın buraya geldiğinde otopark sorununu giderecek otopark projemizi hızlıca hayata geçireceğiz. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’mizin İstanbul’umuza hizmet vermesine yönelik çalışmalar yapacağız. Burada ki esnaf kardeşlerimizin önerilerini ve taleplerini önemsiyoruz. Bu konuda da İstanbullu kardeşlerimizle süreci beraber yöneteceğiz. Murat Kurum her zaman esnafın yanında olacak. Esnafımızla birlikte verdiğimiz kararları uygulayacağız. İstanbul’da lojistiğe ilişkin önemli adımlar atacağız. İstanbul’daki lojistik sayısını yapacağımız lojistik köyleriyle birlikte arttırmak suretiyle buraya gelen giden ağır vasıta trafiğini kontrol altına alacağız” şeklinde konuştu.



“İstanbul’umuzun yarınlarını hep birlikte inşallah hazırlayacağız”

“İstanbul Türkiye Yüzyılı'nda üretimin yüzyılıdır” diyen İBB Başkan Adayı Kurum “İstanbullu esnafımızla birlikte kendi ürünümüzü üreteceğimiz, arazilerimizi İstanbullulara açacağız. Çok daha uzun uygun şartlarda meyve sebze temini noktasında vatandaşımızın yanında olacağız. Esnaf dostu bir İBB başkanı olarak her zaman esnafımızın yanında olacağım. Gerek buradaki emekçi kardeşlerimiz, gerek esnaf kardeşlerimiz için her türlü adımı hep birlikte atacağız. Biz zor günde beraber olmayı bilen insanlarız. 22 yıllık bu yürüyüşümüzde esnafımız hep bizim yanı başımızdaydı. En zor günlerde esnafımız yine en ön saflarda yer aldı. Onlar için ne yapsak azdır. İstanbul’a güneşin doğacağı, herkesin huzur ve güven içerisinde yaşayacağı günlerimize çok az kaldı. İstanbul’u muradına kavuşturacağız. İstanbul’u içine düşmüş olduğu bu durumdan esnafımızla vatandaşımızla birlikte kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde 22 yıldır yaptığımız gibi, yine İstanbul’umuzda ülkemizin her bir köşesinde hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. 81 ilden gelen kardeşlerimiz burada çalışıyorlar. Biz nasıl bundan önce 81 ilde çalıştık çabaladık olsak şimdi de burada yine kardeşlerimizle el ele vereceğiz. İstanbul’umuzun yarınlarını hep birlikte inşallah hazırlayacağız” diye konuştu.