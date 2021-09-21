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Yunan askerinin Türk karasularına ittiği 16 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 21.09.2021, 20:57
Yunan askerinin Türk karasularına ittiği 16 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askeri unsurları tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmenle karşılaştı.

Göçmenleri bota alan Sahil Güvenlik, Bodrum Limanı’na getirdi. Göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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