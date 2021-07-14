Toprak havuzda yetişen balıklar istihdama büyük katkı sağlıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği istihdama büyük katkı sağlarken, bir çok ülkeye de ihraç ediliyor.

Türkiye’de sadece Milas’ta bulunan ve toprak havuzlarda gerçekleştirilen deniz balığı yetiştiriciliği yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı oldu. İlçedeki kırsal Avşar, Ekinambarı, İçme, Yaşyer ve Savran Mahalleleri’nde atıl durumdaki tarlalara kurdukları toprak havuzlarda mahalle halkı tarafından yıllık yaklaşık 9 bin ton üretilen çipura, levrek, sarıağız, minekop, sinarit, trança, mercan, alabalık ve lahoz gibi balıklar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Pandemi döneminde bu rakam 3-3,5 bin tona kadar düşerken, Milas Su Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı Muhammet Toğuç, "Ben de 15 yıldır bu işin içerisindeyim. Genellikle tarıma elverişli olmayan ve tuzlu su çıkan yerlerde havuzlar açarak balıklarımızı yetiştiriyoruz. Bu üretim bölgemize has bir üretim şekli. Bölgemizde normalde toprak havuzlarda yılda 9 tona yakın balık üretiliyordu. Ancak girdi maliyetlerinde yaşanan artış ve pandemi nedeniyle bu rakam 3-3,5 bin tona kadar geriledi. Birlik olarak bu üretimi tekrar canlandırmak ve bölgemizde soğuk hava zinciri kurarak balık paketleme yeri ile vatandaşlarımıza sağlıklı balık yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, toprak havuz işletmelerinin dağılımına bakıldığında işletmelerin genellikle küçük aile işletmeleri olduğunu belirtti. Toprak havuz balıkçılığının yörede bulunan halk için önemli bir geçim kaynağı oluşturduğunu ifade eden Saylak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın çabaları ile toprak havuzdaki balık yetiştiriciliği 2019 yılında destekleme kapsamına alındı. Üretim olarak Türkiye’de bir benzeri bulunmayan ve yöre için gelir getirici olan bu üretim şeklinin sürdürülebilir olması oldukça önemli bir durumdur. 1986 yılında Savran ve İçme köylerinde kaynak sularının yakınında kurulan küçük toprak havuzlarda doğadan toplanan yavru balıkların büyütülmesi ile başlatılan bu üretim şekli günümüzde büyüyerek tonlarca balık üretir hale gelmiştir. İşletmelerin onaylı kapasiteleri 8 bin 982 ton olup, Avşar’da 57 adet, Ekinanbarı’nda 46 adet, Yaşyer’de 17 adet, Savran’da 13 adet, İçme’de 10 adet, Kıyıkışlacık’ta 8 adet, Akyol’da 7 adet, Bahçeyeniköyü’nde 2 adet, Dörttepe, Güllük ve Baharlı’da 1’er adet işletme bulunuyor" diye konuştu.