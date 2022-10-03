Sualtındaki macerasını tamamlayan sergi, karaya taşındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iklim değişikliğini vurgulayan “Sular Yükseliyor” temalı Mavi Sürgün Sanat Projesi, sualtındaki sergisinin ardından şimdi de karada açıldı.

Sergi, Bodrum Belediyesi Deniz Müzesi tarafından “Sular Yükseliyor” temasıyla iklim değişikliğine dikkat çekmek için 20 Mayıs’ta Karaada Kaçakçı Koyu’nda sualtında açılmıştı. Birçok dalgıç, Bodrum’da bulunan dalış okullarında rezervasyonlarını yaptırarak sergi alanına dalışlarını gerçekleştirdi; dalgıç olmayanlar da sergiye dalmak için deneme dalışı programına katıldı, brövelerini alarak sualtı dünyasıyla tanıştılar.

3 ay boyunca sualtında sergilenen 22 sanatçının seramik eserleri, şimdi de “Mavi Sürgün Sanat Projesi Karada” başlığı ile ilçedeki bir alış veriş merkezinde sergileniyor. Sualtı fotoğraf sanatçıları Dr. Mert Gökalp ve Tunç Cambazoğlu’nun sualtında eserleri fotoğrafladıkları çalışmaları da sanatçıların manifestolarıyla birlikte sergide yer alıyor. Eserlerin satışından elde edilecek gelir denizel farkındalık projelerine aktarılacak. Ücretsiz olarak gezilebilecek sergi 10 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

Bodrum Belediyesi Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, açılışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Eserler 100 gün Karaada’da Kaçakçı Koyu’nda kaldı. Mavi Sürgün Sanat Projesi, deniz ve sualtı kültürüne dikkat çekmek için yaptığımız çevre ve sanatın birleştiği bir projeydi. 22 sanatçı ile sular yükseliyor teması üzerinden bir çalışma yaptık. Sanatçılar, bu tema ile ilgili eserlerini ürettiler ve denizin altında sergiledik. Şimdi bu eserleri karada sergiliyoruz. Bir yandan da 2 fotoğraf sanatçısı, bu eserlerin sualtında fotoğraflarını çektiler. Onları da bu sergide sergiliyoruz. Bu eserlerin ve fotoğrafların satışından elde edilecek geliri de bu projeye aktarmaya karar verdik. Bu sene ilk senemizdi, önümüzdeki sene farklı bir tema etrafında yine bir denizden farkındalık projesi etrafında buluşuruz diye düşünüyorum.”