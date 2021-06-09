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Seydikemer’de kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA 09.06.2021, 17:15
Seydikemer’de kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K’nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla Zorlar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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