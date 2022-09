Savaştan Barışa 500 Yıl Sanat etkinlikleri Marmaris’te başladı

Rodos’un Fethi’nin 500. yıldönümü dolayısı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömür Koç tarafından Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde açılan “Kanuni Sultan Süleyman Marmaris’te” Kişisel Minyatür Sergisi açılışa katılan davetlilerin beğenisine sunuldu.

Ömür Koç tarafından beş yıl süren bir araştırma sürecinin ardından her biri üç ile altı ay arasında zaman alan çalışmalar sonucu meydana gelen on beş eserin yer aldığı sergi açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömür Koç ‘’Kanuninin Rodos Seferi izlerini yansıtan çalışmalarımın her biri tarihe ışık tutacak aydınlıktadır. Umarım bu güne değin ben ve diğer öğretim üyesi, bilim insanı arkadaşlarımın verdiği emekler bir kitapta toplanarak geleceğe belge olarak miras kalır" dedi.

Marmaris Belediyesi destekleri ve işbirliği ile gerçekleşen bu etkinliklerin önemini vurgulayan Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift "Belediye Başkanımız Mehmet Oktay’ın özel ilgisi ile geliştirilen kültür ve sanat etkinliklerine katkılarımız, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğimiz aralıksız sürmektedir. Bu etkinlikler Marmaris’imizin değerine değer katmaktadır" diyerek emeği geçenleri kutladığını belirtti.

Araştırmacı Yazar, Arkeografik Kolaj Sanatçısı Raşit Öztürk “Helios Aramızda” sergisi ile etkinliğe katılarak yazdığı kitapları imzaladı. Serginin onur konuklarından biri olan Ressam Emine Kasap Karakoç’un “Barışın Işığı” adlı eseri ilk kez izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Kalimerhaba Derneği Başkanı Selma Sonat Ankara ‘’Derneğimiz çalışmalarında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan değeri sanatçılarımıza ve sanatseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinliklerin oluşmasında emeği olan herkese ve etkinliklerimize kucak açan mekanların tahsis edilmesini sağlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile çalışmalarımıza destek veren Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız’a teşekkür ederim’’ dedi.

Kalimerhaba Derneği Proje Koordinatörü Umur Özlüer ‘’Tarihin gerçeklerini gözler önüne sermek, geleceği Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “ Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi ile barış içinde tesis etmek amacı ile düzenlediğimiz Savaştan Barışa 500 Yıl adlı kültür sanat ve bilim içerikli etkinliklerimiz, 21 Eylül tarihine kadar devam edecektir ‘’ diyerek Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezindeki sergilerimiz Pazar hariç her gün, saat 11.00 - 18.00 arası ziyaret edilebileceğini belirtti.

21 Eylül Dünya Barış gününde Armutalan Kültür Merkezi’nde etkinliğin kapanış töreni şölen gibi kutlanacağı belirtildi.