Ormancılardan öğrencilere karne hediyesi ‘Fidan’

Menteşe Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Yasemin Uysal ve Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi Biyoloji öğretmeni Aslı Durmaz koordinatörlüğünde Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığıyla Nefesim Ol adlı eTwinning Projesi geliştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangınları, küresel ısınma ve su kullanımı gibi çevre bilincini geliştirme amaçlı oluşturulmuş olan projeye fidan ve bilgilendirici broşür desteği verildi.