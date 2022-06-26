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Ölüdeniz’de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.

MUĞLA 26.06.2022, 11:15
Ölüdeniz’de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Fethiye Ölüdeniz mahallesindeki bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisine ulaşan Fethiye KOM ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Polis ekiplerince Ölüdeniz’de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirdi.

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