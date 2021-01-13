Muğla’da sanal üniversite tanıtım günleri başlıyor

Pandemi sürecinde Muğla’da üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olunması, Türkiye’deki üniversitelerin il genelinde öğrencilere tanıtılması amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan “Sanal üniversite turu” çevrimiçi tanıtım programları öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre açıklamalarda bulundu.

İl Müdürü Pervin Töre, "Muğla’da eğitime devam eden 155 Bin öğrencimiz var. Şimdi tüm öğrencilerimizi evinde takip ediyoruz. Her ev bir okul oldu. Anne babalara bu süreçte desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz çocukları bire bir takip ediyorlar. Çevrimiçi dijital materyal oluşturmada öğretmenlerimize yoğun eğitimler veriyoruz. Bu çok önemsenen bir çalışma. Muğla’da öğretmenlerimiz dijital içerik geliştirmede çok başarılı. Bu değişim ve dönüşüm sürecini en hızlı şekilde tamamlayacağız" dedi.

Öğretmen, öğrenci ve veli akademisi oluşturulduğunu, çalışmaların bu üç akademi ile devam ettiğini vurgulayan Töre, "Daha önce çocuklar otobüslerle üniversitelere götürülürdü. Bu, çocukların hayal kurması, kendilerini orada okuyormuş gibi hissetmesi için yapılırdı. Bu geziler çok önemliydi. Muğla’da yaklaşık 9 bin öğrencimizin pandemi nedeniyle bu heyecandan geri kalmamasını istiyoruz. Hayallerini diri tutmaya çalışıyoruz. Her hafta Perşembe günleri iki üniversitemizi tanıtacağız. Bu konuda üniversitelerden sanal görüntüler istedik. Yaptığımız anketin sonucunda çocuklarımız hangi üniversiteleri talep ettiyse o üniversiteleri tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

14 Ocak’ta başlayacak tanıtım günleri İTÜ ve 21 Ocak’ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile başlayacak.