Milas’ta öğrencilerin karnesi tiyatro oldu

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrencilere karne hediyesi sevinci yaşatacak olan Milas Belediyesi birbirinden keyifli 3 tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturacak. 2-3-4 Şubat tarihlerinde Milas, Ören ve Güllük’te sahnelenecek Karagöz, Arkadaşım Ben Geldim ve Uyanık Covid ve Saf Sars adlı tiyatro oyunlarıyla öğrenciler eğlence dolu anlar yaşayacak.

İlk olarak 1 Şubat Salı günü saat 13.00’te Geleneksel Türk Tiyatrosu oyunu Karagöz, saat 15.00’te ise müzikli danslı çocuk oyunu Arkadaşım Ben Geldim Güllük Belediye Kapalı Toplantı ve Düğün Salonu’nda izleyicilerle buluşacak. Aynı oyunlar 2 Şubat Çarşamba günü aynı saatlerde Milas Belediyesi Ören Hizmet Binası içinde izleyicilerin karşısına çıkacak. Oyunların son gösterimi ise Milas’ta olacak. 3 Şubat Perşembe günü aynı saatlerde izleyicilerin karşısına çıkacak Karagöz ve Arkadaşım Ben Geldim adlı oyunların gösterimi Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda yapılacak.

Çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen tiyatro şenliğinin son oyunu ise Şehir Tiyatrosu ekibince sahnelenecek. Hastalıklar ve Kovid ile mücadele konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmayı, temizlik ve düzenli beslenme hakkında bilgi vermeyi hedefleyen Uyanık Covid ve Saf Sars adlı oyun çocuklarla buluşacak.

Berkan Cengiz’in yazdığı oyunun yönetmenliğini Nihal Alparslan yaparke; oyuncu kadrosunda ise Berkan Cengiz, Özlem Cengiz, İlkay Oral ve Mahir Can Balık yer alıyor.

Uyanık Covid ve Saf Sars adlı oyun Milas, Güllük ve Ören’de iki seans şeklinde sahnelenecek. Oyunun ilk gösterimi 2 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 ve 14.00 olmak üzere 2 seans halinde Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda sahnelenecek.

3 Şubat’ta Güllük Toplantı ve Düğün Salonu’nda, 4 Şubat’ta ise Milas Belediyesi Ören Hizmet Binası İçi’nde izleyiciyle buluşacak oyun yine aynı saatlerde 2 seans şeklinde sahnelenecek.

Oyunlar ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.