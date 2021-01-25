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Milas’ta 300 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2015 yılından itibaren yürütülen “İtri Tıbbi Aromatik ve Oya Bitkilerinin Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Muğla’nın Milas ilçesinde 300 bin ada çayı fidesi dağıtıldı.

MUĞLA 25.01.2021, 21:08
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Milas’ta 300 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2015 yılından itibaren yürütülen “İtri Tıbbi Aromatik ve Oya Bitkilerinin Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Muğla’nın Milas ilçesinde 300 bin ada çayı fidesi dağıtıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla fide dağım töreni düzenlendi.

Ören Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın Türkiye’nin tıbbi aromatik bitkide merkez haline geldiğini belirterek, “Türkiye tıbbi ve aromatik bitki türü açısından zengin bir coğrafyaya sahip. Ülkemizde endemik bitki varlığı bakımından toplam 3 bin 500 endemik bitki türü mevcut. Türkiye genelindeki endemik türlerin ise yüzde 12’si Muğla’da yetişiyor. Muğla’da endemik tür olarak 417 tür var. Muğla tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden çok zengin olup kekik tüm bölgemizde doğal olarak yetişmekte. Ayrıca Defne, Adaçayı, Keçiboynuzu, Salep, Meşe Palamudu ve Sığla Ağacı tüm kıyı bölgelerimize yayılmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce 2015 -2020 yılları arasında "Itri Tıbbı, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi" projesi doğrultusunda ilimizde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

"TAB Projelerinde hedefimiz büyük"

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktararak konuşmasını sürdüren Saylak, “2020 yılında 70 kilogram adaçayı tohumu, 20 kilogram kekik tohumu üreticilerimize İl Müdürlüğü kontrolünde üretimleri yaptırılarak ekime hazır hale getirildi. Bu amaçla 2021 yılında 1 buçuk milyon Anadolu adaçayı, tıbbi adaçayı, İstanbul kekiği ve İzmir bilyalı kekik fideleri özel sektöre ve Orman Bölge Müdürlüğü’nde ekimleri yapılarak üreticilere dağıtımına başladık. Çalışmalar her yıl artarak devam edecek olup; 2023 yılında tamamlanacak. TAB Projelerinde hedefimiz çok büyük. Öncelikle üreticilerimizi birlik haline getirmek için çalışmalarımız başladı. Projede merkezi Fethiye İncirköyde bir işleme tesisi ile birlikte TAB bitkilerini yüzlerce ürüne dönüştürme, köylülerin kullanımına sunulacak hasat ve dikim için makina parkı, bitki müzesi, bir hafta sürecek festival, satış mağazası ve sonuçta eko turizm hedeflerimiz arasında. Ayrıca TAB projesi Bakanlığımızca da ciddi anlamda desteklenmekte ve "kümeleşme" projesi kapsamına alındı” dedi.

"Ada çayı alanları artacak"

Muğla’daki ada çayı alanlarının 3 yıl içerisinde artacağına işaret eden Saylak, “İlimiz bitkiler açısından çok zengin. Türkiye’de bulunan 4 bin türün 400’ü ilimiz sınırları içerisinde. İnsanların tedavisinde ve kozmetikte önemli olan ürünler ilimizde üretiliyor. Bizim hedefimiz Muğla’nın tarımsal ve hayvansal üretiminde 2023 hedeflerinin tutturulmasıdır. Milas’ımıza ve köylümüze bugün oluşturacakları ada çayı bahçelerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Muğla’ya hayırlı olsun"

Saylak’ın ardından söz alan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, proje sayesinde küresel rekabetin artırılması, doğal üretimin ve kırsalın kalkınmasının amaçlandığını belirterek, “Çiftçimizin kazancının artırılması, yeni ürünlerin üretilmesi, paketlenmesi ve pazarlanması en önemli amacımız. Projemizin tüm katılımcılara ve Muğla’ya hayırlı olmasını dilerim” dedi.

"Muğla’nın başarısı Türkiye’nin başarısı olacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, dünya nüfusunun arttığını ve insanların tüketim alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çekerek, “Zaman içerisinde yetiştirdiğimiz ürünlerin desenleri değişiyor. Bu olumlu yansımaların yanında işlene bilir tarım arazilerimiz hızla azalıyor. Bizlerin yapması gereken, sorumluluklarımızdan birisi birim alanda katma değer ürünler elde etmek. Pandemi sonucunda özellikle büyük merkezlerde insanlar tükettikleri ürünlerin kıymetini bilmeye başladı. Tarımın insanoğlunun varlığı için en önemli sektör olduğu ortaya çıktı. Üreticilerimizin emeğinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Tarımsal ürünleri sadece gıda ürünü olarak değerlendirmemek lazım. Pandemide itri tıbbi bitkilerin önemi de ortaya çıktı. Muğla ilimiz bu konuda olmazsa olmaz ilimiz. Projemizin lokomotifi olan bir il. Bu program bir başarı hikayesi oluşturdu. İtri tıbbi bitkilerin tanınmasını ve yayılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Muğla’da kümelenme modeli hayata geçirildi. Yani üretiminden rafa kadar giden değer sürecini takip eden bir sistem. Muğla’nın başarısı Türkiye’nin başarısı olacak. Şimdiye kadar doğadan toplayarak piyasaya arz ediyorduk. Anadolu topraklarında tıbbi aromatik bitkiler kısmen biliniyordu. Bizim için önemli olan iç ve dış pazarın kaliteli verimli, sürdürülebilir, gen kaynaklarımızı koruma imkanı ile ürün üretmek. Temel amacımız katma değerli ürünler pazara sunmak. Üreticimizin gelir seviyesini artırmak” dedi.

"Her türlü bereket ilimizde mevcut"

Geçirmiş olduğu covid-19 hastalığı nedeni ile uzun bir süredir programlara katılamayan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de törende kısa bir konuşma yaparak, Türkiye’nin dünyanın en güzel coğrafyasında bulunduğunu ve Muğla’nın da Türkiye’nin içerisinde doğası ve üretimiyle önemli bir il olduğunu belirtti. Demir, “Her türlü bereket ve güzellik ilimizde mevcut. Bugün şifa dağıtan endemik bitkimiz olan ada çayımızın, elma yağımızın kekiğimizin kıymetini pandemide daha çok anladık. İnsanlığa çok güzel şifa dağıtan bitkiler. Bakanlığımızca bu bitkilere önem verilmesi de bizleri mutlu etti” dedi.

Konuşmasında Ören’e yapılması planlanan yeni bir yatırım ile ilgili de bilgi aktaran Demir, “Yaklaşık bin dönüm araziye su temin edecek yeraltı barajımızın ihalesi yapılıyor. Ülkemizde bakanlıklarımızı birbiriyle yarışırcasına hizmet ediyor. Farklı siyasi partinin unsurları olabiliriz ama bundan herkesin gurur duyması lazım. İnşallah daha güzel müjdelerle yeni den bir araya geleceğiz” dedi.

Vali Tavlı: "Örnek bir çalışmayla karşınızdayız"

Programın son konuşmacısı olarak kürsüye davet edilen Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’da tarımda, turizmde, sağlıkta, eğitimde ve ulaşımda yapılan projelerin Muğla özelinde büyük bir şevkle hayata geçirildiğini ifade etti.

Türkiye olarak pandemi sürecinden üstün bir gayretle başarılı bir çalışma ile tüm dünyaya örnek olduğumuzu ifade eden Vali Tavlı, “Bu süreçte tarımda yapılan çalışmalara ara vermeden devam ettik. İlimiz genelinde hayata geçirilen projelerde uygun teknolojiler kullanılarak sürdürülüyor. Üretim artırılarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Örnek bir çalışmayla da bugün karşınızdayız. Valilik olarak tüm kurum ve kuruluşlarla Muğlalıların hizmetindeyiz. Bugün 300 bin adet ada çayı fidesinin dağıtımını yapmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından fide dağıtımı yapıldı.
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