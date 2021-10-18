‘Menteşe Haber’ dijital platformda

Menteşe Belediyesi’nin proje ve hizmetlerinin yer aldığı ‘Menteşe Haber’ Bülteninin 22’nci sayısı çıktı.

Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi sebebiyle, baskısı ve dağıtımı yapılamayan ‘Menteşe Haber’ bültenine artık dijital platformdan ulaşılabilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün kent ve ülke gündemini değerlendirdiği köşe yazısı, 6’ncı Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri, Menteşe Belediyesi’nin tamamlanan ve devam eden projeleri ile hizmetlerinin yer aldığı ‘Menteşe Haber’ bültenine linkten https://www.mentese.bel.tr/edergi/bulten_22/ ulaşabilirsiniz.