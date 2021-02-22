Marmaris’te uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 4 ay süren çalışmalar kapsamında, 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcılarından dördü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 4 ay süren çalışmalar sonucunda İçmeler, Armutalan, Beldibi, Kapalıçarşı, Tepe Mahallelerinde olmak üzere 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce aynı suçtan tutuklu bulunan S.K, dışında, M.K, U.E, M.A, R.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Marmaris ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonların devamının geleceği bilgisi edinildi.