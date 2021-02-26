banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı
Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”

Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson’ın normalleşme sürecine, her şey yolunda giderse 17 Mayısta geçilebileceğini ifade etmesiyle İngilizlerin Marmaris’e gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Marmarisli turizmciler umutlandı.

MUĞLA 26.02.2021, 20:54
1
Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson’ın normalleşme sürecine, her şey yolunda giderse 17 Mayısta geçilebileceğini ifade etmesiyle İngilizlerin Marmaris’e gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Marmarisli turizmciler umutlandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu yaptığı açıklamada, "Boris Jhonson’un yaptığı açıklama bizler için çok önemli ortada bir belirsizlik vardı ve en azından kafamızda bir tarih oluştu. Haziran ayında İngiliz turistlerin rahatlıkla gelebileceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sene aşı ortada yokken pandeminin ne boyutlara gideceği bilinmez iken Türkiye çok ciddi sayıda İngiliz misafir ağırladı. Tabi şimdi aşının bulunması, aşılanma oranının yükselmesi ile beraber ve 17 Mayısta Uluslararası uçuş trafiğinin açılması ciddi İngiliz geleceğini düşündürüp bizi umutlandırdı ‘’ dedi.

Geçen sezon güvenli turizm konusunda ciddi başarılar elde ettiklerini belirten Başkan Bülbüloğlu aşı konusunda ‘’ Hem Turizm hem de Sağlık Bakanlığına öncelikli olarak turizmcilerinde aşılanmasını gerektiği konusunda hem bilgilendirme hem de başvurumuzu yaptık. Türkiye olarak turizm konusunda büyük bir rekabet içindeyiz. Geçen yıl da çok ağır kurallar vardı, aşılanma oranı ne kadar yüksek olursa daha çok öne çıkabiliriz ‘’ diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin "Her şey olumlu ve beklediğimiz şekilde olursa İngiltere pazarından patlama bekliyoruz, tabi hemen 17 Mayıs değil ama Haziran ayı gibi çok ciddi bir beklentimiz var. Muğla bölgesi, zaten İngilizlerin en çok tercih ettiği tatil şehri konumunda. Bizlerde şimdilik hemen bir coşkuya kapılmadık ama beklentilerimiz bu sezonun geçtiğimiz sezondan daha iyi geçmesi yönünde’’ diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19