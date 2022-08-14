banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Köyceğiz’de kaza: 2 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

MUĞLA 14.08.2022, 13:00
Köyceğiz’de kaza: 2 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Köyceğiz-Ortaca karayolu Ağla yol ayrımı mevkiinde aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Sıkışmanın yaşanmadığı kazada iki kişi hafif yaralanırken, yaralanan iki kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu