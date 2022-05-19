Köyceğiz Slowsports Festivali’ne hazırlanıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek kamp, karavan, trekking, bisiklet, kano, kanyoning, rafting, yamaç paraşütü, fotokamp kategorilerinde doğa sporcuları ve doğa severler, Slowsports Fest’te buluşuyor.

Slowsports Festivali, yasal ve organizasyon sorumluluğu Su ve Doğa Sporları Dayanışma Derneği (SUDOSD) ve Köyceğiz Turizm İşletmecileri Derneği tarafından üstlenilen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediyesi çözüm ortağı olduğu etkinlik altmışa yakın doğa ve spor derneği tarafından destekleniyor. Her kentin kendine özgü bir rengi, lezzeti, kokusu, dokusu olduğunu, yerel değerleri korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Cittaslow hareketinin üyesi olan Köyceğiz, dünyada ilk kez düzenlenen Slowsports Fest’e 21-28 Mayıs tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Slowsports Fest kamp, karavan, trekking, bisiklet, kano, rafting, canyoning ve yamaç paraşütü, photocamp ve atölye çalışmaları, sergi, konser ve etkinlikleri bir araya getirecek.