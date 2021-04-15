Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke; Ören Yat İmalat ve Çekek yerlerini ziyaret etti. Bölgeye ivme kazandıracak olan yatırım aynı zamanda birçok kişiye de iş kapısı olacağını söyleyen Kaymakam Böke’ye yetkililer tarafından bilgi aktarıldı.

Ören Yat İmalat ve Çekek Yerlerini ziyaret eden Kaymakam Böke’ye Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Top eşlik etti.

Ören Yat İmalat ve Çekek Yerlerini gezen Kaymakam Böke’ye bilgi veren Başkan Dinç; “31 firmanın 2004 yılında bir araya gelerek Ören Yat İmalat ve Çekek kooperatifimizi kurduk. Bu imzalanan anlaşma ile tüm Akdeniz ve Ege’de dolaşan mega yatlar dahil olmak üzere yüzlerce tekneye hizmet verecek olan kooperatif ve civardaki yat çekek yerleri deniz turizminde önemli yer tutmakta ve merkezi noktasında olup aynı zamanda istihdam ve döviz girdisi ile ülkemize büyük katkılar sağlayacak kapasiteye sahip. Mega yat olarak yaklaşık olarak 1200 teknenin kışlama yapacağı ve birçok insana da o bölgede iş imkânı sağlayacak Ören, ülkemiz için bölgemiz için çok önemli bir konuma sahip” dedi.

Yapılan ve emek sarf edilen bu büyük ve güzel çalışma için başta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyen Kaymakam Böke ”Bölgeye ivme kazandıracak olan bu yatırım aynı zamanda birçok kişi ye de iş kapısı olacaktır. Hayırlı olsun” dedi.