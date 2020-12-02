Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

Yangının huzurevi görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, huzurevi sakinlerine yönelik olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik gece saatlerinde huzurevine gelerek incelemelerde bulundu.