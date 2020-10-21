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Gözcüler Evi Restorasyon çalışmaları devam ediyor

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TARİHİ DOKUYU KORUYAN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDAN GÖZCÜLER EVİ’NİN RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

MUĞLA 21.10.2020, 17:03
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Gözcüler Evi Restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kentin en eski camilerinden olan Ulu Cami’ye yakınlığıyla önemli bir konuma sahip Gözcüler Evi uzun süre mal sahiplerinin kullanımında iken, mal sahiplerinin rızası ile Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı.

Menteşe İlçesinde, Camikebir Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içinde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki adet yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelendirme çalışmaları tamamlandı. İhale işlemleri sonrasında ise bugün restorasyon uygulamalarının yüzde 45’i tamamlandı.

Başkan Gürün; “Gözcüler Evi Muğla mimarisinin en güzel sivil mimarlık örneklerinden biri”

Gözcüler Evi’nin, Muğla geleneksel kent dokusunun önemli kent değerlerinden Saatli Kule’ye ve dönemin ticaret merkezi olan Arasta’ya yakınlığı sebebiyle önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Gözcüler Evi’nin Muğla Mimarisinin güzel Sivil Mimarlık örneği olduğunu belirtti ve Muğla’nın yakın geçmişteki yaşantısına ışık tutması, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu değeri en kısa sürede korunarak yenilenmiş yüzü ile Muğla’ya kazandıracaklarını aktardı.

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