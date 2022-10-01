Fethiye SporFest renkli görüntülerle başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde üçüncüsü düzenlenen, Uluslararası Fethiye Spor Festivali Kortej yürüyüşü ile başladı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Fethiye Sporfest ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Özgecan heykelinden başlayan yürüyüş, Beşkaza Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşe Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Muğla il Gençlik Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Fethiye İlçe Gençlik Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Yürüyüşün ardından konuşan Muğla il Gençlik Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, “Kilometrelerce uzaklardan yeryüzünün cenneti diye adlandırdığımız Muğla’ya Fethiyemize hoş geldiniz. Misafirlerimiz ile organize ettiğimiz bu festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ise, “Çocukluğumda ki 23 Nisan’ı bana yaşatıp hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. 12 dalda spor müsabakaları düzenliyoruz. Gençlik spor il ve ilçe müdürlüklerimiz olarak. Gurur duyuyorum bu manzaradan. İnşallah bu sene olimpiyata adayız” ifadelerini kullandı.

Kortej yürüyüşü ve konuşmaların ardından, farklı ülkelerden gelen 19 grup Beşkaza Meydanı’nda gösterilerini izleyenlerin beğenisine sundu. Fethiye Halk Eğitim Merkezi ekibinin gösterisi ise büyük alkış aldı.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit festivale uzun süredir hazırlandıklarını belirterek, “Burada Dünya’nın birçok noktasından kültürleri bir araya getirdik. İlk gün gösterilen yoğun ilgi bizi de mutlu etti. Etkinliklerimiz Ekim ayı boyunca devam edecek” ifadelerini kullandı.