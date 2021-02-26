Doğa yürüyüşünde kaybolan genç bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan genç, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AKUT Fethiye ekibi tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kabak Koyu ve Cennet Koyu arasında bulunan ormanlık arazide doğa yürüyüşüne çıkan 19 yaşındaki Ata Alp A. ormanlık arazide yolunu kaybetti. Havanın da kararması ile birlikte Ata Alp A.’nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu. Gencin kaybolduğu yerin ormanlık alan olması üzerine bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK timi ve AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Ata Alp A.’nın, yakın arkadaşı Zeki K.’dan bilgi edinen ekipler yaklaşık iki saatlik aramanın ardından kaybolan gence ulaştı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.