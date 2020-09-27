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Datça’da uyuşturucu madde yakalandı

DATÇA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, NARKOTİK EKİPLERİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPTIĞI DENETİMLERDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ.

MUĞLA 27.09.2020, 12:11
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Datça’da uyuşturucu madde yakalandı

Datça Emniyet Müdürlüğü, narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Datça Kentpark içerisinde uyuşturucu kullandığından şüphelenilen 33 yaşındaki B.A.E.’nin üzerinden 3 parça kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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