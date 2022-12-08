Datça’da deniz kaplumbağasını balıkla beslediler

Muğla’nın Datça ilçesinde yat limanına gelen deniz kaplumbağasını çevredeki vatandaşlar balık atarak besledi.

Datça’ da yat limanı içine kadar giren Karetta Karetta cinsi deniz kaplumbağası restoran sahipleri ve yat sahiplerinin verdiği balıkları yiyerek bir süre liman içinde gezdikten sonra açık denize doğru açıldı. O sırada yat limanında bulunan Haluk Aşkın isimli vatandaş, deniz kaplumbağasının zaman zaman yat limanına gelerek restoran sahiplerinin verdiği balıklardan yediğini daha sonra da bölgeden ayrıldığını aktardı.