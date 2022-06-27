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Büyükşehir Bodrum’da yol çalışmalarını sürdürüyor

Muğla genelinde kırsal mahallelerin yollarının yenileme ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesine bağlı Mumcular, Yazı ve Yeniköy Mahallelerinde yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda asfalt çalışmasını tamamladı.

MUĞLA 27.06.2022, 13:48
Büyükşehir Bodrum’da yol çalışmalarını sürdürüyor

Muğla genelinde kırsal mahallelerin yollarının yenileme ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesine bağlı Mumcular, Yazı ve Yeniköy Mahallelerinde yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda asfalt çalışmasını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Bodrum ilçesine bağlı Mumcular, Yazı ve Yeniköy Mahalle yollarında asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu tamamlanan yaklaşık 14 kilometrelik Mumcular, Yazı ve Yeniköy Mahalle yollarında çalışmaların ardından konforlu görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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