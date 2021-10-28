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Bodrum’da “Lara Şarkıları” adlı resim sergisi açıldı

Şair ve Ressam Belgin Özkoç’un “Lara Şarkıları” adlı resim sergisi Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

MUĞLA 28.10.2021, 12:36
Bodrum’da “Lara Şarkıları” adlı resim sergisi açıldı

Şair ve Ressam Belgin Özkoç’un “Lara Şarkıları” adlı resim sergisi Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Serginin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. ‘Gel Kıyalım’ adlı şiir kitabındaki şiirlerinin duygularını yansıtan resimler yaptığını ve şiir ile resmin iç içe geçtiği bir sergi oluşturmak istediğini söyleyen Belgin Özkoç, “Bu sergide hep birlikte resim okuyup, şiir seyredeceğiz. Tüm kalbimle sevmenizi diliyorum” dedi.

Bodrum’un geçmişten bugüne çok önemli sanatçılara kucak açtığını ve ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Aras, “Sevgili Belgin Özkoç, şiiri tuvalle buluşturup; bu çok değerli eserlerini Bodrumlu sanatseverlerle bir araya getirmek için bu güzel salonumuzda sergisini açtı. Özellikle Bodrumun, Bodrumlunun sanatseverliğinden Belediye Başkanınız olarak gurur duyuyorum. Ben tüm sanatçılara saygı duyuyorum. Bodrum’da olmalarından, Bodrum’da üretmelerinden çok mutluyum. Hepimiz sanata, kültüre sahip çıkarsak hem Bodrum’u hem ülkemizi kurtarırız. Yıllar geçtikçe örselendik, Bodrum o bohem havasını kaybetmeye doğru gitti. Sanatla tekrar o özlem duyduğumuz; Cevat Şakir’in, Zeki Müren’in Bodrumunu yeniden kucaklayacağımıza inanıyorum. Bodrum Belediyesi olarak; sanatı, sokakta insanlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Özellikle ücretsiz yaptığımız sergilerle, biliyorsunuz iki sergi salonu daha açtık. Bodrum Belediyesi’ne ait Mausolos ve Artemisia Sanat Galerimizi de açtık. Yine Şevket Sabancı’da sergilerimiz yapılmaktadır. Yerel yönetim olarak sanatı ve sanatçıyı halkla buluşturarak; aradaki mesafeyi kapatıyoruz. Belgin Hanım’ı kutluyor; yeni eserleri ve ürettikleri ile tekrar Bodrum’da görmek istiyoruz. Sizlere bu özel ve güzel anlara tanıklık ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan yaptığı çalışmalardan dolayı gurur duyduğunu ifade eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Benim ne güzel bir ülkem var, deniziyle yaylalarıyla her tarafında gülen insanlar var. İnsanlar nedense mutlu olduğu zaman birileri çıkıp neden mutsuz olunmuyor diye soruyorlar. Oysaki bu güzel insanların bu güzel ülkede bir tek istedikleri var; aileleriyle, sevdikleriyle, dostlarıyla mutlu olmak. Özgür olmak ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyorlar. Bir de çok sevmek ve sevilmek istiyorlar. Bunun önünde hiçbir engelin olmaması gerekiyor. Ancak bu sevgiyi ve hoşgörüyü kirletmek ve yok etmek isteyen bir anlayışa karşı duran insanlar var. Onlardan bir kısmıyla bu akşam birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Benim büyük ailem iyi ki buradasınız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” dedi

Sergi, 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

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