Bodrum Müzayede, Kalimerhaba’nın 15’nci yaş etkinliklerine katıldı

Bodrum Müzayede Sahibi Sertaç Ay, 11 Ağustos’ta Kalimerhaba Derneği’nin 15’nci Yaş etkinliğinde müzayede gerçekleştirdi.

Sergilerin düzenlendiği, şiir ve müzik dinletilerinin gerçekleştirildiği ’Kalimerhaba Sanat Sofrası ve Gece Mezatı’ hem sanatseverlerin hem de antikaseverlerin ilgi odağı oldu. Mezat sonrası açıklamalarda bulunan Bodrum Müzayede Sahibi ve aynı zamanda Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı olan Sertaç Ay, sözlerine Kalimerhaba Derneği’ne başarılar dileyerek başladı. Ay, müzayedenin yoğun katılımlı ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirildiğine dikkat çekerek antika eserlerin yeni sahiplerine hayırlı olması temennisinde de bulundu.