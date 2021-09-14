Bodrum Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi işbirliği ile düzenlenen, 13 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri’ başladı.

Etkinliğin ilk günü,Turgutreis Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde Latife Tekin’in ‘Edebiyat Üzerine’ söyleşisi ile başladı. Sanatsever birçok vatandaşın katıldığı söyleşide, yazar Latife Tekin birbirinden değerli bilgi ve birikimlerini, anılarını katılımcılarla paylaştı.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da söyleşiye katılanlar arasındaydı. Söyleşinin sonunda konuşma yapan Aras, Bodrum’un kendini kültür ve sanatla ifade etmesi gerektiğini ve Bodrum’da sanatın usta isimleriyle aynı coğrafyayı paylaşmanınbüyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Aras konuşmasının devamında, ‘’Bu güzel etkinlik için Kültür Sosyal İşlerine teşekkür ediyorum. Bodrum Leleglerden, Karyalılardan itibaren birçok sanatçıya, filozofa, edebiyatçıya ev sahipliği yapmış bir kent. Hem edebiyatımızın hem kentimizin değerli bir ismi de Latife Tekin. Dünya edebiyatında yeri olan, “büyülü” bir kalem. Sahicilikle, emekle buluştuğumuz kelimeleri; Bodrum’a da katkılarıyla izdüşümünü yapmıştır. “Burası ‘verme yeri’, buluşma ve çalışma yeri, beraber düşünmek ve yeni düşünceler üretmek için bir yer” dediği Gümüşlük Akademisi Vakfı’nın da mimarlarındandır.Edebiyat ve sanat hayatına önemli katkıları olan, gerçekliği sanatla işleyen Latife Tekin’e şükranlarımı sunuyorum.Bodrum herkesi toplayan, bir araya getiren bir coğrafya. Cevat Şakirler, Azra Erhatlar, Sabahattin Aliler, Sabahattin Eyüboğlular, Neyzen Tevfik, Vedat Türkali, İlhan Berk gibi isimleriyle gerçekten muhteşem bir coğrafya. Bunun altını ne kadar besleyebilirsek o zaman Bodrum kendini doğru kelimelerle ifade etmeye başlayacak ve o zaman ne çevre sorunlarından ne de kaçak yapılaşmadan bahsedeceğiz. Bodrum; kadına, çocuğa, sokağa, hayvana, çevreye saygılı bir kent olarak hayatını sürdürecek. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Etkinlik, söyleşinin ve Başkan Aras’ın konuşmasının ardından Latife Tekin’e çiçek takdimiyle sona erdi.

Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri bugün 19:00’da Umurça Parkı’ndaki Nazım Hikmet Kütüphanesi içerisinde şiir atölyesi ile devam edecek. Atölyeye ünlü şair Haydar Ergülen eşlik edecek.