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Başkan Gürün, Köyceğiz’de vatandaşlarla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Köyceğiz ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Kadın üreticilere Kıl Keçisi desteği için Köyceğiz’e gelen Gürün, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

MUĞLA 02.12.2021, 12:42
Başkan Gürün, Köyceğiz’de vatandaşlarla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Köyceğiz ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Kadın üreticilere Kıl Keçisi desteği için Köyceğiz’e gelen Gürün, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Köyceğiz ilçesini ziyaret etti. Gürün, ilk olarak MUSKİ su kanal, abone ve İtfaiye ekipleriyle bir araya geldi. Çalışanlar ile uzun süre sohbet eden Gürün, Köyceğiz ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından yapılan, yapılması planlan hizmetlerle ilgili ekiplerle görüş alışverişinde bulundu. Ekiplerle çay içip sohbet eden Gürün, tek amaçlarının Köyceğiz ve Muğla halkına hizmet etmek olduğunu bu görüş çerçevesinde herkesin çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Gürün’den Köyceğiz esnafına ziyaret

Gürün, ekip ziyaretlerinin adından CHP Köyceğiz İlçe Başkanlığını ziyaret ederken burada İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve partililerle bir araya geldi. Parti ziyaretinin ardından Köyceğiz esnafını ziyaret eden başkan, iş yeri sahiplerinin sıkıntılarını dinledi. Genel olarak ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten bölge esnafı, dolar kuru nedeniyle vatandaşlara fiyat vermekte zorlandıklarını ve ürünlerin ücretinin dakika dakika değişiklik gösterdiğini söyledi.

Başkan Gürün, esnaf ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın üreticiler için başlatılan Kıl Keçisi desteklemesi programına katıldı.

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