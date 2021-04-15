Başkan Aras, sanayi esnafını dinledi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkkuyusu Mahallesi Muhtarları Bahattin Aşkın, Belediye Muhtarlık İşleri ekipleri ve Zabıta ekipleri ile birlikte Bodrum Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Bölgede sanayi esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Aras istek öneri ve talepleri tek tek not aldırdı.

Sanayi Esnafının yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Aras, sanayi sitesinde yaklaşık 3 saat süren incelemelerde bulundu. Bodrum Sanayisi’nin çevre düzenlemesi, boya ve badana işlemlerinin yapılması, yağmur suyu mazgallarının temizlenmesi ve genel temizlik ile sanayinin bazı bölgelerinde biriken yağmur suları için yeni mazgalların yaptırılması talepleri dile getirildi. Sanayi arkasındaki istinat duvarının yol seviyesine indirilmesi ve sanayi bölgesinin otopark gibi kullanılması ile ilgili yaşanan sıkıntılar Başkan Aras’a iletildi.

Sorunların çözülmesi için Başkan Aras, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Başkan Aras, sanayi esnafına “Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız" diyerek desteklerini iletti.